У Малі звинуватили Україну у спонсорстві тероризму. У МЗС відреагували

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на звинувачення України у спонсорстві тероризму з боку глави МЗС Республіки Малі та відкинули звинувачення у втручанні у справи Малі.

Відповідний пост у соцмережі Х оприлюднив речник МЗС України Георгій Тихий.

“Це серйозна заява для того, хто представляє нелегітимну хунту, яка узурпувала владу і покладається на російських найманців для збереження свого правління. Серйозно кажучи, ми вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення у втручанні у справи Малі. Ці заяви ніколи не були підкріплені жодними фактичними доказами”, — наголосив Тихий.

Він додав, що справжньою загрозою для африканської стабільності та прогресу є російські “вагнерівські” найманці, які не приносять нічого, окрім смерті, руйнувань та грабунків, куди б вони не прийшли.

Раніше міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Республіки Малі Абдулай Діоп заявив, що Україна нібито є “спонсором тероризму”.

“Готові подвоїти наші зусилля у протидії тероризму, боротьбі з тероризмом і боротьбі зі спонсорами тероризму. Наприклад, Україна, як я вже сказав, Україна є спонсором тероризму, і це має бути зупинено”, — заявив Діоп.

Розрив дипломатичних відносин з Україною

6 серпня Нігер оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною. Ніамей звинувачує Київ у "підтримці терористичних груп". В МЗС України назвали це жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з Російською Федерацією

За кілька днів до цього з такої ж причини з Україною дипломатичні відносини розірвала Малі. У Міністерстві закордонних справ України таке назвали це "недалекоглядним рішення перехідного уряду Республіки Малі".

Крім того, міністерство закордонних справ Сенегалу викликало посла України Юрія Пивоварова через допис у Facebook посольства, де український дипломат нібито виказав підтримку повстанцям-туарегам у Малі.

Що відомо про знищення загону ПВК "Вагнер" у Малі

28 липня у Малі повстанці-туареги заявили, що за два дні боїв біля алжирського кордону були вбиті і поранені десятки солдатів і найманців ПВК "Вагнер". Серед загиблих — автор Telegram-каналу Grey Zone.

Згодом у соцмережі Х з'явився допис нібито від малійського повстанського руху CSP-PSD з пропозицією передати Україні полонених "вагнерівців".

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що повстанці у Малі отримали необхідну інформацію, яка допомогла їм провести операцію проти найманців ПВК "Вагнер".

"Про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, продовження буде", — сказав Юсов.

Коментуючи нібито пропозицію малійських повстанців передати полонених "вагнерівців" Україні, представник ГУР зазначив, що це – чутлива інформація, але все, що робить Україна, відбувається в межах міжнародного права і необхідних процедур.

Що відомо про союз Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру

Військові хунти африканських Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо 16 вересня 2023 року підписали угоду про безпеку, в якій пообіцяли допомагати одна одній у разі будь-якого повстання або зовнішньої агресії.

У січні Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про свій вихід з Економічного співтовариства держав Західної Африки (ECOWAS), а ще — вислали французьких солдатів, які були в країнах у межах антиджихадистської місії, і звернулися до Росії по військову допомогу.

6 липня лідери цих країн провели в столиці Нігеру Ніамеї спільний саміт, де підписали створення конфедерації.