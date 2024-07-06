Буркіна-Фасо, Малі та Нігер — відтепер конфедерація

Лідери африканських країн Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо у суботу, 6 липня, провели в столиці Нігеру Ніамеї спільний саміт, де підписали створення конфедерації.

Про це повідомляє управління комунікацій президента Буркіна-Фасо, а також пишуть BBC та France 24.

На саміті вперше зібралися генерал Абдурахаман Чіані (лідер Нігеру), полковник Ассімі Ґойту (Малі) і капітан Ібрагім Траоре (Буркіна-Фасо). Це нинішні глави Альянсу держав Сахеля (AES), створеного у вересні 2023 року. AES об’єднує Малі, Буркіна-Фасо та Нігер, де військові захопили державну владу в період з 2020 по 2023 рік.

6 липня лідери Альянсу ухвалили створення конфедерації. Так вони "вирішили зробити крок далі до більшої інтеграції між державами-членами".

"Цей саміт знаменує вирішальний крок для майбутнього нашого спільного простору. Разом ми зміцнимо основи нашої справжньої незалежності, гарантії справжнього миру та сталого розвитку через створення Конфедерації «Альянс держав Сахелю»", — написав на своїй сторінці в Х лідер Буркіна-Фасо.

Ці ж три країни раніше в січні оголосили про свій вихід з Економічного співтовариства держав Західної Африки (ECOWAS), а ще — вислали французьких солдатів, які були в країнах у межах антиджихадистської місії, і звернулися до Росії по військову допомогу.

Військові хунти африканських Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо 16 вересня 2023 року підписали угоду про безпеку, в якій пообіцяли допомагати одна одній у разі будь-якого повстання або зовнішньої агресії.