Reuters: США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM

США близькі до рішення поставити Україні крилаті ракети великої дальності, які можуть досягти території Росії, але доведеться почекати кілька місяців, доки розглядатимуться технічні питання. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Відправлення ракет JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки значна частина території Росії опиниться в зоні їхньої досяжності, вважають військові аналітики.