24 листопада — 1005-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Відстрочки від мобілізації, надані до 1 грудня, тобто до запровадження нових критеріїв бронювання, втратять чинність 28 лютого 2025 року.
- У одному з готелів Києва проти ночі 23 листопада сталась стрілянина, внаслідок чого загинув 27-річний чоловік та ще кілька людей постраждали.
- Україна цього тижня повернула ще двох українських дітей з окупованого Росією Маріуполя.
Reuters: США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM
США близькі до рішення поставити Україні крилаті ракети великої дальності, які можуть досягти території Росії, але доведеться почекати кілька місяців, доки розглядатимуться технічні питання. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Відправлення ракет JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки значна частина території Росії опиниться в зоні їхньої досяжності, вважають військові аналітики.