Відстрочки від мобілізації, надані Міністерством економіки України, або через застосунок "Дія", втратять чинність 28 лютого 2025 року.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1332 від 22 листопада.

Зазначається, що відстрочки, надані Мінекономіки та через Єдиний державний вебпортал електронних послуг ("Дія") до набрання чинності цією постановою, "є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року".

Після цього терміну відстрочки будуть анульовані. Мінекономіки має надіслати рішення про анулювання відстрочки органам державної влади, а також Мінцифрі та Міноборони.

Також документ передбачає інші умови анулювання відстрочки. Серед іншого, це завершення робіт на потреби Сил оборони, втрата статусу критично важливого підприємства або ліквідація організації з бронюванням. Окремі працівники втрачають бронь при звільненні або призупиненні трудового договору.

При цьому зарплата працівника на підприємстві для бронювання тепер має бути не нижчою за 20 тисяч гривень. Також працівник повинен уточнити свої дані та інформацію про те, що він не перебуває у розшуку.

15 листопада уряд ухвалив рішення про зміну критеріїв бронювання працівників від мобілізації та критеріїв для підприємств щодо отримання критичності. Тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств погоджуватимуться із Міноборони та Мінекономіки.

Зокрема з 1 грудня 2024 року усі бронювання будуть здійснюватися через застосунок "Дія". Також відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.