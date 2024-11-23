Стрілянина у київському готелі: поліція розшукує підозрюваного у вбивстві

У одному з готелів Києва проти ночі 23 листопада сталась стрілянина, внаслідок чого загинув 27-річний чоловік та ще кілька людей постраждали. Столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями.

Про це йдеться у повідомленні київської поліції у Telegram.

Правоохоронці розповіли, що інцидент стався 23 листопада близько 1:00 години ночі.

"У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та надалі бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів", — йдеться у повідомленні.

Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, поранень також зазнали товариш потерпілого та охоронець готелю, яких госпіталізували у "задовільному стані".

Також поліцейські затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують.

Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 — хуліганство. Стрілку загрожує до 15 років позбавлення волі.