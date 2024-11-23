За цей рік правоохоронці розпочали 4700 кримінальних проваджень за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Про це в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

За словами посадовця, із цієї кількості проваджень підозри вручено у 3797 з них, а 3212 вже направлені до суду.

"Найбільшу кількість незаконної зброї правоохоронці вилучають у регіонах, які межують з районами ведення бойових дій", — сказав Драп’ятий.

Окрім цього, поліцейські виявляють торговців зброєю та злочинні організації, а також канали її розповсюдження. Зокрема за 10 місяців цього року правоохоронці вилучили 569 одиниць зброї, 1,5 тисячі гранат та майже 200 кг вибухівки.

Заступник міністра внутрішніх справ додав, що загалом наразі спостерігається негативна динаміка – у 2023 році правоохоронці вилучили 1567 одиниць автоматичної зброї проти 100 одиниць аналогічного виду у 2019.

Єдиний реєстр зброї

Верховна рада 23 лютого 2022 року прийняла за основу законопроєкт №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю".

У червні 2023-го в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Завдяки цьому реєстру, українці отримали можливість легше отримати дозвіл на придбання зброї, без необхідності відвідувати поліцію, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

Дискусії про запуск в Україні Єдиного реєстру зброї велися ще кілька років тому. Зокрема тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який загинув в авіакатастрофі у Броварах у січні, заявляв, що до кінця 2021 року реєстр має запрацювати.