Сікорський: Нова балістична ракета РФ — вияв розпачу Путіна

Міністр закордонних справ Польщі, Радослав Сікорський, заявив, що застосування Росією нової балістичної ракети середньої дальності є з одного боку — ескалацією та сигналом, а з іншого — виявом розпачу, бо Путін не може перемогти у війні.

Про це очільник польського МЗС сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні. Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого — виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну", — підкреслив Сікорський.

Він наголосив, що нині російська економіка "переживає стрес", також відомі випадки про дезертирство серед російських солдатів, "і, звісно, запрошення найманців із Північної Кореї не є виявом сили".

Сікорський нагадав, що Польща та інші сусідні країни теж "неодноразово ставали жертвами російських ракет і безпілотників". За його словами "немає ніяких сумнівів", що Польща має право збивати російські повітряні цілі, коли ті перебувають на її території. Водночас Польща переймається за безпеку своїх громадян, які можуть загинути внаслідок падіння уламків, збитих ракет чи дронів.

"Дебати точаться про те, чи поширюється право на самооборону на територію сусідньої країни, особливо коли ця сусідня країна просить нас збивати російські ракети над її територією. Думки можуть розходитися. Я вважаю, що коли росіяни надсилають ракети чи БПЛА в іншу країну, найменше, чого вони можуть очікувати — що вони втратять ракету чи безпілотник", — зазначив очільник МЗС Польщі.

За словами Сікорського, безпека буде головним пріоритетом під час головування Польщі у Раді ЄС у 2025 році.

Також Сікорський прокоментував погрози Росії атакувати нещодавно відкриту Польщею військову базу недалеко від Калінінграда.

"Ця база буде спроможна збивати такі російські ракети, які вдарили по Україні кілька днів тому. Це система протиракетної оборони Aegis на березі. Це фактично американський есмінець, який розташований на землі. І вона може впоратися із будь-якими типами ракет — не лише тих, які спрямовані проти США, але й тих, які спрямовані на Європу", — підкреслив Сікорський.

Він також наголосив на важливості використання заморожених російських активів для підтримки оборони України та закликав країни ЄС збільшити витрати на оборону, щоб протистояти викликам, які створює агресія Росії.

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.