Польща готує пакет оборонної підтримки для України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський 20 листопада поінформував, що Польща готує для України черговий оборонний пакет допомоги та вже розпочала роботу над наступним.

Про це глава держави повідомив у Telegram за результатами телефонної розмови з очільником польського уряду Дональдом Туском.

"Обговорили продовження оборонної співпраці. Пан прем’єр-міністр повідомив, що його країна готує для передачі 45-й пакет підтримки та вже розпочала роботу над наступним оборонним пакетом", — йдеться у дописі Зеленського.

Крім цього вони із Туском обговорили головування Польщі в Раді ЄС у першій половині наступного року.

"Сподіваюся на підтримку Польщі в переговорному процесі з ЄС щодо відкриття першого кластера перемовин та паралельного відкриття інших кластерів. Домовилися провести зустріч до кінця поточного року", — сказав Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що польська допомога Україні пропорційно до ВВП більша за будь-яку іншу країну-партнера Києва.