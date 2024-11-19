Сікорський попередив росіян, що може закрити решту консульств РФ у Польщі

Якщо Росія не припинить вчиняти диверсії в Європі, Варшава закриє решту її консульств у Польщі, заявив у вівторок, 19 листопада, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Про це пише Reuters.

“Я закрив консульство в Познані, якщо вони не зупиняться, ми закриємо решту”, — сказав глава МЗС Польщі на пресконференції.

У жовтні Сікорський заявив про рішення закрити генеральне консульство РФ у Польщі, адже, за його словами, Росія веде війну проти України та гібридний конфлікт проти Заходу, в тому числі проти Польщі. Політик наголосив, що РФ стоїть за спробами диверсій у Польщі та країнах-союзниках.

Очільник МЗС Польщі також сказав у листопаді, що українське консульство у Познані можуть розмістити у будівлі консульства РФ, яке мають звідти виїхати вже найближчим часом.