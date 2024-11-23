В Україну доставили нову систему ППО NASAMS; Дональд Трамп оголосив Скотта Бессента кандидатом на посаду міністра фінансів США; також Трамп розглядає Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України та Кабмін оновив критерії бронювання військовозобов'язаних — Суспільне підготувало головні новини ранку 23 листопада.

1. Канада передала Україні системи ППО NASAMS

Міністр оборони Канади Білл Блер підтвердив, що закуплені урядом Канади зенітно-ракетні системи NASAMS вже доставлено в Україну.

Про це повідомляє CBC.

Блер зазначив, що системи, на які Оттава виділила 406 мільйонів доларів, тепер використовуються українськими військовими. За його словами, ці системи відіграють важливу роль у захисті українських громад.

Рішення про виділення коштів на закупівлю NASAMS було ухвалене в січні 2023 року.

2. Трамп оголосив Скотта Бессента кандидатом на посаду міністра фінансів США

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення інвестора Скотта Бессента на посаду міністра фінансів.

Про це повідомляє Reuters.

"Мені надзвичайно приємно номінувати Скотта Бессента на посаду 79-го міністра фінансів США. Скотт користується широкою повагою як один із провідних міжнародних інвесторів та стратегів у галузі геополітики та економіки", — заявив Трамп у публікації на Truth Social.

3. Трамп розглядає Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України

Дональд Трамп планує призначити Річарда Гренелла, колишнього керівника розвідки та посла США в Німеччині, спеціальним посланцем для врегулювання російсько-української війни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Гренелл може стати ключовою фігурою у зусиллях Трампа щодо припинення конфлікту, якщо його кандидатуру буде затверджено. Водночас остаточне рішення про створення цієї посади ще не ухвалено.

4. Кабмін оновив критерії бронювання військовозобов'язаних

З 1 грудня 2024 року Кабінет міністрів України запроваджує нові критерії для бронювання військовозобов'язаних та отримання статусу "критично важливого підприємства". Всі процедури тепер здійснюватимуться через застосунок "Дія".

Підприємства, що претендують на статус "критично важливого", мають надати довідку про відсутність боргів і забезпечити мінімальну зарплату працівникам, що відповідає новим вимогам. Для тих, хто вже має відстрочки, передбачено перехідний період до 28 лютого 2025 року.

Контекст: Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що до 15 листопада в Україні проведуть аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.