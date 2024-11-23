Дональд Трамп оголосив про призначення інвестора Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США — ключову позицію в уряді, яка має вплив на економічні, регуляторні та міжнародні питання.

Про це пише Reuters.

"Мені надзвичайно приємно номінувати Скотта Бессента на посаду 79-го міністра фінансів США. Скотт користується широкою повагою як один із провідних міжнародних інвесторів та стратегів у галузі геополітики та економіки", — заявив Трамп у заяві, опублікованій на Truth Social.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела.

Команда обраного президента Дональда Трампа готується оголосити про призначення Скотта Бессента — керівника хедж-фонду Key Square Group — кандидатом на посаду міністра фінансів США.

Про це пише

62-річний Бессент був ключовим економічним радником Трампа під час передвиборчої кампанії. Він розробляв економічну політику та готував важливі промови. Якщо його кандидатуру затвердить Сенат, Бессент стане головним економічним політиком країни. Його першочерговим завданням буде просування податкових пільг, запроваджених Трампом у 2017 році, термін дії яких спливає наступного року.

Міністр фінансів США відіграє ключову роль у глобальній економіці, контролює найбільший у світі ринок облігацій, збір податків та економічні санкції.

Бессент відомий своїм прагненням до перегляду валютної політики США, хоча й не підтримує активного знецінення долара. Він неодноразово заявляв, що деякі економічні ініціативи, наприклад, тарифи, можуть спричинити посилення курсу долара.

"Тарифи підвищують курс долара, і це створює економічну аномалію", — сказав Бессент в інтерв'ю Bloomberg TV.

Він також зазначив, що обрання Трампа у 2016 році спричинило найбільше одноденне зростання курсу долара за останні два роки.

Бессент критикував адміністрацію президента Джо Байдена за управління державним боргом і виступав за розширення політики "дружнього шорінгу", що передбачає диференційовані умови торгівлі з партнерами.

На посаду міністра фінансів також розглядалися інші кандидати, зокрема керівник Apollo Global Management Марк Роувен, колишній член Ради керуючих Федерального резерву Кевін Уорш і сенатора з Теннессі Білл Гейгерті. Раніше співголова перехідної команди Говард Лутнік вибув із перегонів, коли його призначили керівником Міністерства торгівлі.

Як пише видання, попри підготовку до оголошення, Трамп все ще може обрати іншого кандидата. Представники Бессента та команди Трампа поки не коментують ситуацію.