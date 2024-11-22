В Україну доставили куплену Канадою ППО NASAMS

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що системи протиракетної оборони США NASAMS, які закупив канадський уряд, вже доставлено в Україну.

Про це повідомляє CBC.

Зазначається, що в четвер, 21 листопада, Блер повідомив комітету з питань оборони Палати представників, що зенітно-ракетні системи NASAMS, на які Оттава пообіцяла виділити 406 мільйонів доларів майже два роки тому, тепер знаходяться в руках українців.

"Я не можу надати вам більше інформації про це через оперативну безпеку, але ми нарешті змогли це зробити — і я думаю, що це матиме значення, оскільки це дозволить їм захистити громади", — підкреслив Блер.

У січні 2023 року стало відомо, що уряд Канади виділить гроші для придбання у США системи ППО NASAMS для потреб Сил оборони України.