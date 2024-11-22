Кабмін оновив критерії бронювання військовозобов'язаних

Кабінет міністрів України оновив критерії бронювання військовозобов'язаних та критерії для отримання підприємств для отримання статусу критичності. Зокрема з 1 грудня 2024 року усі бронювання будуть здійснюватися через застосунок "Дія".

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів.

Зазначається, що відтепер бронювання військовозобов’язаних здійснюватиметься через "Дію" за електронними списками, а щоб отримати статус "критично важливого", підприємству необхідно надати довідку про відсутність боргів із податків і внесків до бюджету.

Крім того, державні та комунальні підприємства зобов’язані платити працівникам не менше середньої зарплати за IV квартал 2021 року (за даними Держстату — ред.), а приватні підприємства мають забезпечувати зарплату заброньованому працівнику не менше 2,5 мінімальних зарплат.

Також при врахуванні потреб територіальних громад статус критично важливого підприємства узгоджуватиметься з Мінекономіки та Міноборони. Органи, які визначають підприємства критично важливими, будуть зобов’язані моніторити, їхню відповідність критеріям щокварталу.

Новий порядок щодо бронювання діятиме з 1 грудня, а для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого.

Раніше членкиня комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка від фракції "Голос" Соломія Бобровська у коментарі Суспільному розповідала, що комітет обов'язково запросить у Міноборони дані щодо бронювання після аудиту.

Крім цього у коментарі Суспільному перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який ініціював аудит на засіданні уряду, повідомив, що до 15 листопада в Україні проведуть аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

Він також заперечив інформацію про призупинення бронювання. Також, за його словами, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.

Що цьому передувало

9 жовтня видання The Page опублікувало текст рішення уряду, який до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

У документі зазначається, що до 15 листопада планується проведення аудиту рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій. Результати перевірок має проаналізувати Мінекономіки й до 20 листопада поінформувати уряд.

"Європейська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що рішення прийняли через те, що президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням від мобілізації 1,5 мільйона людей.

Що відомо про бронювання

Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.

Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних. Він заявив, що бронювання має бути справедливим і повинні бути чіткі критерії, за якими визначатимуть такі підприємства.

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. У комітеті з питань економічного розвитку є пропозиції, які розробляла група на чолі з головою комітету Дмитром Наталухою. Ці пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки.