Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що у межах чеської ініціативи до кінця цього року в Україну доставлять 500 тисяч артбоєприпасів.

Про це очільник чеського МЗС сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондентка Суспільного.

"Як ви знаєте, моя країна розпочала ініціативу щодо боєприпасів для потреб ЗСУ. 500 тисяч снарядів великого калібру будуть доставлені до кінця року, і ми не зупинимося на цьому. Ми будемо розширювати цю ініціативу і забезпечувати українську армію згідно з їхніми потребами", — сказав Ліпавський.

Він також зазначив, що Чехія продовжить докладати зусиль на шляху України до членства в Євросоюзі та НАТО.

"Дуже важливо, щоб ви отримали сильну власну оборону", — додав глава чеської дипломатії.

22 листопада міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув в Україну з візитом.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передачу їх Україні.

21 березня очільник польського МЗС Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова сказала, що до ініціативи приєдналися 18 країн, 15 із яких уже виділили гроші. Мета проєкту зараз — доставити до кінця 2024 року 500 тисяч снарядів в Україну.

15 червня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. Цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість".

24 липня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що до кінця поточного року Україна отримає приблизно 500 тисяч артилерійських боєприпасів калібром 155-мм у межах чеської ініціативи.