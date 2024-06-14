МЗС Чехії: боєприпаси в межах чеської ініціативи вже прибувають в Україну

Закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. Цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість".

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтервʼю Радіо Свобода.

"Щиро кажучи, перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів. До цього часу через різні канали Чехія поставила понад мільйон снарядів для України", — сказав міністр.

За його словами, саме чеська ініціатива допомагає продовжувати постачати боєприпаси для українських військових. Вже 20 країн зобов'язалися брати участь в цій ініціативі, пʼять з яких вже надіслали гроші, за які Чехія може укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн, а потім відправляти їх до України. Це Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія, Канада.

Міністр в інтервʼю не розкриває конкретних дат поставок. Він розповідає, що "країни повинні оголосити, що угоди, які вони оплачують, виконані, або ж – на якому етапі вони перебувають".

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.