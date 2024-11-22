До Києва прибув очільник МЗС Чехії

У п'ятницю, 22 листопада, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув в Україну.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Мені цікаво, як українцям вдається протистояти бомбардуванням, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці. Я обговорю все це тут", — написав він.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого президент країни Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передачу їх Україні.

21 березня очільник польського МЗС Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова сказала, що наразі до ініціативи приєдналися 18 країн, 15 із яких уже виділили гроші. Мета проєкту зараз — доставити до кінця 2024 року 500 тисяч снарядів в Україну.

15 червня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. Цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість".

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що до кінця поточного року Україна отримає приблизно 500 тисяч артилерійських боєприпасів калібром 155-мм у межах чеської ініціативи.