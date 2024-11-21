Останніми днями Сполучені Штати Америки (США) попереджали Україну та інших партнерів про можливе застосування Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності.

Про це Суспільному повідомили джерела в американському посольстві в Україні.

За даними джерел, Росія атакувала Україну експериментальною балістичною ракетою середньої дальності. Зазначається, що РФ, ймовірно, має лише кілька таких ракет.

"Росія може спробувати використати цей потенціал для того, щоб залякати Україну і її прихильників або привернути увагу в інформаційному просторі, але це не змінить хід подій у цьому конфлікті", — підкреслило джерело.

Наголосивши, що останніми днями Україну та близьких союзників попереджали про можливе застосування Росією такої зброї, "щоб допомогти підготуватися".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо триваючу війну Росії проти України. Атака Росії на Дніпро є ознакою того, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вони не переможуть. Агресія Росії є загрозою для України, Європи та світу", — сказав представник посольства США.

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.