Астронавти приватної космічної місії SpaceX Polaris Джаред Айзекман, Скотт Келлі та інші взяли з собою український прапор.

Про це 21 листопада у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Друг платформи UNITED24 Джаред Айзекман узяв із собою синьо-жовтий прапор з логотипом UNITED24 на історичну місію SpaceX Polaris. Це перший у світі туристичний вихід у відкритий космос, і одразу з українським стягом!", — йдеться у дописі очільника Мінцифри.

Федоров нагадав, що Айзекман допомагає Україні з 2022 року. Тоді, за словами міністра, він приєднався до збору Скотта Келлі через фандрейзингову платформу UNITED24 і задонатив 100 тисяч доларів на автівку швидкої допомоги.

12 вересня 2024 року двоє астронавтів, серед яких був Айзекман, із капсули SpaceX на орбіті Землі здійснили перший у світі вихід у відкритий космос у межах приватного польоту. 15 вересня стало відомо, що учасники цієї місії успішно повернулися на Землю.