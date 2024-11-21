В Україні вже розгорнуто 700 пунктів незламності ДСНС, ще 400 в резерві

На базі підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на сьогодні вже розгорнуто понад 700 пунктів незламності. Ще додатково в резерві є близько 400.

Про це у відповідь на запитання Суспільного сказав заступник начальника Управління комунікації ДСНС України Олександр Хорунжий під час презентації онлайн-курсу "Не стій — вмикай: світло тепло, інтернет" в Києві 21 листопада.

Пункти незламності, які вже готові приймати людей, — стаціонарні. Вони діють на базі пожежно-рятувальних підрозділів або інших центральних підрозділів підпорядкування ДСНС. А ще є мобільні пункти-намети. У таких приміщеннях є:

генератори, які забезпечують тепло;

багато з пунктів незламності обладнані "старлінками";

телебачення;

зв'язок, щоб можна було зателефонувати рідним;

багато переносок, щоб підзарядити техніку;

в окремих пунктах є дитячі кімнати з навчальними матеріалами — розмальовки, правила безпеки тощо;

у певних пунктах є куточки для матерів з дітьми.

Понад те, додає пресофіцер рятувальників, у резерві ще є близько 400 пунктів незламності ДСНС. Загальна кількість пунктів незламності, які ДСНС здатна розгорнути цієї зими, — у межах 1200-1300.

"Ми дуже ретельно готувалися, готуємося і готові до блекаутів", — наголосив представник рятувальної служби.

У грудні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що Мінцифра удосконалила мапу з "Пунктами незламності" у застосунку "Дія". Її можна завантажити й тоді вона буде доступна в офлайн форматі, навіть коли буде відсутній зв’язок та інтернет. З міркувань безпеки геолокації пунктів не відображаються в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.