Діють погодинні відключення, окупована ЗАЕС знову на межі блекауту — Міненерго

Застосовані під час повітряної тривоги аварійні відключення електроенергії були скасовані. Надалі у низці областей діють стабілізаційні відключення. Загалом енергетики відновили живлення для майже 12 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій. Окупована Запорізька АЕС знову на межі блекауту.

Про це інформують Укренерго і Міненерго станом на ранок 21 листопада.

Так, за даними Укренерго, надалі сьогодні, 21 листопада, у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Київ заходи обмеження споживання діятимуть у такому обсязі:

08:00 – 19:00 – дві черги відключень

19:00 – 22:00 – одна черга відключень

Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу.

В Укренерго зазначили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене росіянами обладнання. Енергетики також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.

“17 листопада ворог завдав черговий масований удар по об’єктах генерації та передачі електроенергії в різних регіонах країни. Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків атак. Внаслідок ворожої атаки сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує графіки погодинних відключень. Актуальні графіки розміщені на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу”, — зазначили в Міненерго.

У відомстві пояснили, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 11 953 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Ситуація на ЗАЕС

Через обстріли росіян знеструмлено одну з двох ліній живлення станції. Наразі АЕС підключена до енергосистеми лише однією лінією. Фахівці вже працюють над відновленням лінії живлення АЕС.

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.13 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6489 МВт*год та потужністю 608 МВт.

Що таке черги відключень

У компанії Yasno пояснили, що таке черги відключення світла і як вони працюють.

Зокрема черга — це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом таких черг є 6. Чим більше дефіцит електроенергії в енергосистемі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.

Що таке черги відключень світла. Інфографіка Yasno

При цьому до якої кількості черг застосовують обмеження електроенергії визначає "Укренерго". Далі кожен оператор систем розподілу (обленерго) окремо визначає, який графік відключень застосовувати у регіонах та які саме черги відключати.

Важливо зазначити, що розподіл на 6 черг відключень використовують здебільшого ДТЕК, Yasno та "Укренерго" у розрахунках лімітів споживання для областей України. У інших обленерго черг відключень може бути більше, або менше.

Масований обстріл України 17 листопада

17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовувався режим екстрених відключень електроенергії.

За даними "Укренерго", внаслідок масованого обстрілу з боку РФ 17 листопада були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах.