Мийте руки, замочіть крупи й не рятуйте м’ясо: кулінарія під час вимкнень світла

Минулого тижня в Україні двічі оголошували аварійні вимкнення електрики через загрозу масованих обстрілів РФ, а з понеділка, 18 листопада, повернулися і погодинні відключення світла. Зокрема вони впливають і на роботу холодильників. Суспільне нагадує, як зберігати їжу, як не отруїтися та чим з продуктів запастися.

Гігієнічні норми

Нині знову актуальні "коронавірусні" звички — тобто варто просто стежити за гігієною, нагадує Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і дає декілька порад:

мийте руки після відвідування туалету;

мийте руки, перш ніж брати продукти чи куховарити;

якщо через відключення світла нема й води, можна знезаразити руки антисептиками чи вологими серветками;

ретельно мийте овочі й фрукти, особливо якщо будете їх їсти сирими. Запасіться чистою питною водою в бутлях на випадок, якщо не буде води;

вимивайте й дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі;

стежте, аби в кухні не було комах, гризунів та інших тварин, щоб шкідники не мали доступ до продуктів.

Що робити з холодильником

Держспоживслужба та Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) рекомендують у разі відключень:

згрупуйте продукти в морозилці;

не зазирайте часто до холодильної/морозильної камер — щоб не випускати холодне повітря;

продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику та до 48 годин — у заповненій морозилці (в напівпорожній — 24 год);

до 4 годин у холодильнику та до 48 годин — у заповненій морозилці (в напівпорожній — 24 год); перед відключеннями в холодильнику має бути температура +4°С або нижче, у морозильній камері — не вище -4°С;

+4°С або нижче, у морозильній камері — не вище -4°С; заморозьте контейнери з водою, щоб зберегти температуру в середовищі холодильника +4°С або нижче, якщо доведеться виймати їжу. За можливості придбайте сухий або блоковий лід;

якщо світла нема понад 4 години, покладіть у холодильник лід;

тримайте їжу в закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими і готовими продуктами;

пояснення про заповненість холодильника: що він повніший, то довше їжа у ньому залишатиметься придатною. Наповнений холодильник нагрівається зсередини повільніше завдяки меншій кількості повітря.

А власники магазинів та ринків мають подбати про альтернативні джерела живлення, аби продукти, які повинні зберігатися у холодильнику, залишалися свіжими.

Терміни зберігання продуктів без холодильника

Скільки без холодильника безпечно тримати їжу? Про це раніше розповідав Суспільному директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

М’ясо, рибу і молочні продукти не варто залишати без холодильника більше ніж на 2 години. У спеку — до години.

Яйця певний час можуть зберігатися за кімнатної температури — близько 20-22°С, близько 1-3 тижнів. Що вища температура у приміщенні, то менше можна їх так зберігати.

Приготована їжа — не більш як 2 години без холодильника.

Продукти у вакуумному пакуванні можуть зберігатися довше, але вони все одно потребують зберігання в холодильнику. Завжди варто звертати увагу на рекомендації щодо температури та строків, які зазначені на упаковці.

Консерви можна зберігати без холодильника. Однак після відкриття їх слід тримати в холодильнику та спожити найближчими днями.

Домашню консервацію треба зберігати у прохолодному темному місці. Підвищення температури може призвести до її псування.

Заморожені продукти варто зберігати лише у морозильній камері. А ось розморожування та повторне заморожування призводить не лише до втрати смакових властивостей, але й впливає на їхню якість та безпечність.

Якщо продукти зіпсовані або є підозра на це

МОЗ підкреслює, що ніколи не потрібно пробувати їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Держспоживслужба додає, що потрібно позбутися продуктів, які швидко псуються: м’яса, риби, нарізаних фруктів та овочів, яєць, молочних продуктів та їх залишків. Викинути їх треба, якщо вони зберігалися понад 4 години без електроенергії або джерела холоду.

Іноді люди вирішують "рятувати" м’ясо, яке має перші ознаки псування, за допомогою його приготування. Однак це лотерея і робити такого все ж не варто. Токсини можуть не зруйнуватися під час температурної обробки. Крім того, таке м’ясо може мати неприємний смак.

Зіпсовану частину овочів чи фруктів можна зрізати, але із гарним "запасом". У випадку плісняви це переважно не працює, адже вона проростає доволі глибоко. Тож продукти, які почали не так пахнути, змінили колір чи текстуру, краще відразу викидати.

Недотримання цих правил може призвести до зараження ботулізмом, сальмонельозом, дизентерією, стафілококовою інфекцією та іншими захворюваннями.

Каші, горіхи, лаваш — якими продуктами запастися

Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Іван Васьків рекомендує не готувати страви із запасом. І не купувати багато продуктів наперед, щоб вони не залежувались в холодильнику. Краще планувати раціон на один день.

МОЗ рекомендує запастися продуктами, що не потребують особливих умов зберігання: хліб, печиво, бублики, консерви тощо. У Міністерстві радять віддавати перевагу їжі з мінімальною кількістю солі (рекомендовано не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукрів (не більше 10 г на 100 г продукту).

Лікарка-епідеміологиня Центру громадського здоров'я Ірина Борух у розмові з Суспільним не радить на час відключень споживати снеки з високим вмістом солі та цукру. Вона пропонує запастися фруктами, горіхами, сухофруктами, лавашем, арахісовою пастою — загалом тим, що не потребує термічної обробки, проте корисне.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ще 2 роки тому радив, що можна приготувати без світла: