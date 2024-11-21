МАГАТЕ: Іран заявив про готовність обмежити запаси збагаченого урану

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі висловив оптимізм щодо рішення Ірану припинити розширення запасів урану, збагаченого до 60%. Такий уран трохи нижче рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

Про це пише Reuters.

Як пише видання, це оголошення з'явилося на тлі розгляду західними країнами резолюції з критикою Ірану на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.

Рафаель Гроссі, який минулого тижня узгодив це рішення з Тегераном, назвав його "конкретним кроком у правильному напрямку". За його словами, обмеження збагаченого до 60% урану може зменшити кількість матеріалу, придатного для подальшого збагачення до рівня, достатнього для створення до чотирьох ядерних боєголовок.

"Я звернувся до Ісламської Республіки Іран із проханням припинити збільшення запасів 60% урану. І мушу сказати, що це прохання було прийняте Іраном", — заявив Гроссі у своїй промові на засіданні Ради керуючих.

Проте він не уточнив, чи це рішення було прийняте без жодних умов.

Попри наміри Ірану, Велика Британія, Франція, Німеччина та США подали резолюцію, яка закликає Тегеран до більшої співпраці. Цей документ є продовженням червневої резолюції, яка критикувала Іран за недостатню прозорість і вимагала від Гроссі підготувати детальний звіт про ядерну діяльність країни.

Дипломати вказують, що мета резолюції — тиснути на Іран для досягнення нових домовленостей щодо обмеження ядерної програми до того, як у жовтні закінчаться деякі положення ядерної угоди 2015 року. Ця угода втратила чинність після виходу США з неї у 2018 році.

Іран традиційно відповідає на критику, збільшуючи ядерну активність або обмежуючи нагляд МАГАТЕ. Гроссі зазначив, що така реакція можлива, але він сподівається на прогрес.

Завершальне засідання Ради керуючих МАГАТЕ перед зміною адміністрації США у січні може стати вирішальним для подальшого діалогу. Чи зможуть дії Ірану та західна дипломатія запобігти подальшій ескалації — поки що залишається відкритим питанням.