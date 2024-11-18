ЄС запровадив нові санкції проти Ірану за підтримку війни РФ проти України

Рада Європейського союзу розширив санкції проти Ірану через підтримку Тегераном війни Росії проти України, а також збройних груп та організацій на Близькому Сході та у регіоні Червоного моря.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Запроваджено заборону на експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються при розробці та виробництві ракет та дронів.

ЄС також заборонив будь-які транзакції з портами та шлюзами, які перебувають у власності, під управлінням або контролем фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного переліку, або які використовуються для передачі РФ іранських дронів або ракет, а також пов'язаних з ними технологій та компонентів. Забороняється також надання будь-яких послуг суднам, які здійснюють такі перевезення. Це зокрема стосується Це стосується портів Амірабад і Анзалі на Каспійському морі.

Крім того, Рада ухвалила обмежувальні заходи проти однієї фізичної особи та чотирьох організацій після передачі Іраном ракет і безпілотників Росії на підтримку її війни проти України

Під обмеження потрапили "Іранські судноплавні лінії" (IRISL). Компанія є національним морським перевізником Ірану, і протягом багатьох років її кораблі брали участь у доставці безпілотників від імені ВМС Корпусу вартових Ісламської революції. ЄС також вніс до санкційного списку директора IRISL Мохаммада Рези Хіабані.

Рада ЄС також внесла до списку три російські судноплавні компанії — "МГ Флот", "ВТС Брокер" і "Арапакс". Кораблі цих компаній перевозять через Каспійське море зброю та боєприпаси іранського виробництва, в тому числі компоненти БпЛА для використання проти України.

14 жовтня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти Ірану за розробку та передачу Росії безпілотників, ракет та пов'язаних з ними технологій через підтримку її війни проти України.