Посольство США в Україні завтра відновить свою роботу — Держдеп

У четвер, 21 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки (США) в Україні, планує відновити свою роботу.

Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

За його словами, співробітники дипломатичного представництва завтра повернуться на свої робочі місця.

"Я не можу назвати специфіку загрози, але ми завжди пильно стежимо за нею. Безпека нашого персоналу є дуже важливою для нас", — наголосив Міллер.

Він також зауважив, що жоден працівник посольства США не виїжджав з України.

20 листопада посольство США в Києві заявило, що отримало "конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада". З міркувань обережності посольство закрили, а співробітникам посольства наказали сховатися на місці. Згодом стало відомо, що у середу у Києві тимчасово закрилися також посольства Іспанії, Італії, Греції.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія проводить масову інформаційно-психологічну атаку (ІПСО) проти України. У відомстві стверджують, що у соцмережах поширюється повідомлення нібито від ГУР МО про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по Україні 20 листопада.

У МЗС України також прокоментували сьогоднішнє попередження США та низки інших посольств у Києві щодо "значної повітряної атаки" з боку РФ. Там нагадали, що загроза обстрілів в Україні зберігається щодня і додали, що їм було б правило реагувати "без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання".