У Міністерстві закордонних справ України відреагували на попередження США та низки інших посольств у Києві щодо "значної повітряної атаки" з боку РФ. Зокрема там заявили, що загроза обстрілів в Україні зберігається щодня, тому партнерам слід уникати "будь-якого додаткового інформаційного нагнітання".

Про це йдеться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

"Сьогодні в інформаційному полі з'явилися повідомлення про тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні. МЗС перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз", — зауважили у МЗС.

Там підкреслили, що загрози обстрілів з боку Росії є "щоденною реальністю" для українців уже понад тисячу днів повномасштабного вторгнення.

"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день, так само як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання", — йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали зберігати пильність та не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до укриття в разі небезпеки — як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу.

Напередодні посольство США в Києві заявило, що отримало "конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада". З міркувань обережності диппредставництво буде закрито, а співробітникам наказано сховатися на місці. Згодом стало відомо, що у середу у Києві тимчасово закриються посольства Іспанії, Італії, Греції з тих же причин.

В українській розвідці заявили, що Росія проводить масову інформаційно-психологічну атаку проти України, розповсюджуючи у соцмережах повідомлення нібито від ГУР МО про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по Україні 20 листопада. Там назвали ці повідомлення фейковими.