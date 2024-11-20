У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія проводить масову інформаційно-психологічну атаку (ІПСО) проти України. У відомстві стверджують, що у соцмережах поширюється повідомлення нібито від ГУР МО про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по Україні 20 листопада.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

Там зазначили, що ці повідомлення — фейкові, адже вони містять "типові для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки".

"Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО. Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", — йдеться у повідомленні.

Водночас в українській розвідці закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям", — додали у відомстві.

У МЗС України також прокоментували сьогоднішнє попередження США та низки інших посольств у Києві щодо "значної повітряної атаки" з боку РФ. Там нагадали, що загроза обстрілів в Україні зберігається щодня і додали, що їм було б правило реагувати "без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання".

"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було б правильним реагувати у 1001-й день, так само як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання", — йдеться у повідомленні.

Напередодні посольство США в Києві заявило, що отримало "конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада". З міркувань обережності диппредставництво буде закрито, а співробітникам наказано сховатися на місці. Згодом стало відомо, що у середу у Києві тимчасово закриються посольства Іспанії, Італії, Греції з тих же причин.