Зеленський: Інформаційне нагнітання допомагає Росії

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про нібито загрозу масованого удару по Україні 20 листопада заявив, що інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, лише допомагає Росії.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що на повітряну тривогу потрібно реагувати завжди. Додаючи, що Росія "залишається такою ж божевільною", як і на початку повномасштабного вторгнення, але паніка грає РФ на руку.

"Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає", — підкреслив Зеленський.

Президент України закликав українців берегти себе, допомагати Силам оборони та дбати про те, щоб "ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах".

Напередодні посольство США в Києві заявило, що отримало "конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада". З міркувань обережності диппредставництво буде закрито, а співробітникам наказано сховатися на місці. Згодом стало відомо, що у середу у Києві тимчасово закриються посольства Іспанії, Італії, Греції з тих же причин.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія проводить масову інформаційно-психологічну атаку (ІПСО) проти України. У відомстві стверджують, що у соцмережах поширюється повідомлення нібито від ГУР МО про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по Україні 20 листопада.

У МЗС України також прокоментували сьогоднішнє попередження США та низки інших посольств у Києві щодо "значної повітряної атаки" з боку РФ. Там нагадали, що загроза обстрілів в Україні зберігається щодня і додали, що їм було б правило реагувати "без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання".