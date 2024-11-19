П'ятнадцятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії орієнтовно містить 70 позицій по різних напрямках й технічно буде готовий до ухвалення на початку грудня цьогоріч, або у січні 2025 року. Він також враховує рекомендації України.

Про це на пресконференції повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає кореспондент Суспільного.

За його словами, в основному обмежувальні заходи від ЄС стосуватимуться російського військово-промислового комплексу (ВПК) та співпрацю із ним третіх країн.

"Чи його (15-й пакет санкцій — ред.) Євросоюз ухвалить цього року – я не сильно розбираюсь в політичних течіях Євросоюзу, ну можливо вони почекають головування Польщі у наступному році. Це моя оцінка, можу помилятись. І традиційно, на кінець лютого 2025 року, на річницю повномасштабного вторгнення — буде великий санкційний пакет, над яким ним вже теж почали роботу. Від нас багато пропозицій, там будуть секторальні санкції. Сподіваюсь, що там буде і російський зріджений природний газ", — сказав Власюк.

Посадовець також поінформував, що також є спільна робота ЄС у напрямку російських гібридних загроз.

"Ми від себе запропонували список топ-100 цілей і топ-40 пропагандистів. Так само виглядає, що пакет буде підготовлений індивідуальних санкцій: побачимо, як буде політично відбуватись його прийняття", — сказав він.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого 2024 року Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.

24 червня Рада Європейського Союзу погодила 14-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ, спрямованих на енергетику, фінанси та торгівлю, і ускладнять обхід вже запроваджених обмежень ЄС.