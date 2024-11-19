Процедура скринінгу українського законодавства на відповідність європейському незабаром завершиться, а перший кластер перемовин про вступ України до Євросоюзу відкриють на початку 2025 року.

Про це під час презентації внутрішнього плану стійкості України у Верховній Раді 19 листопада заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми досягли найвищого рівня близькості з Євросоюзом та НАТО за увесь час незалежності. Вже сформовано необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом. Ми маємо рухатись швидше, рухатись динамічно уперед і вже незабаром завершимо процедуру скринінгу законодавства України. Вже на початку 2025 року ми готуємося відкрити перемовини щодо першого кластеру. Другий та всі інші кластери — без зволікань",— сказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна має стати "найшвидшою" у вступі в ЄС. За його словами, ключові принципи перетворень та необхідні рішення будуть зазначені у додатку плану стійкості щодо євроінтеграції.

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Перемовини розпочалися 25 червня у Люксембурзі.