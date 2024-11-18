В ООН відреагували на дозвіл Україні бити вглиб РФ

Речник Генерального секретаря Організації об'єднаних націй (ООН) Стефан Дюжаррік після рішення адміністрації чинного президента США Джо Байдена закликав всі сторони забезпечити захист цивільного населення.

Про це Дюжаррік заявив під час брифінгу.

Журналістка запитала, чи є у Генерального секретаря ООН занепокоєння на тлі "зеленого світла" адміністрації Байдена щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії.

"Можу сказати, що всі сторони повинні забезпечувати безпеку та захист цивільних осіб, незалежно від того, де вони знаходяться", — відповів Дюжаррік.

Напередодні The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.