Держдеп: в політиці США щодо допомоги Україні немає нових рішень

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив, що політика підтримки України залишається незмінною, хоча на сьогодні немає нових рішень чи оновлень.

Про це Міллер сказав під час брифінгу у понеділок, 18 листопада.

"Сьогодні я не маю жодних оновлень політики. Як відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати зібрали коаліцію з понад 50 країн, щоб надати допомогу Україні та притягнути Росію до відповідальності за її дії," – зазначив Міллер.

Він наголосив, що США адаптують та коригують військову та іншу підтримку України відповідно до змін у ситуації.

"Ми чітко дали зрозуміти, що завжди будемо адаптувати можливості, які надаємо Україні, коли це буде доцільно, і це підтверджується діями, які ми здійснили протягом останніх років," – додав речник.

Він додав, що наразі конкретних нових рішень чи змін у політиці США щодо підтримки України не оголошено.