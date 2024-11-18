Уряд Німеччини готується поставити Україні 4000 ударних безпілотників Helsing великої дальності, керованих штучним інтелектом (ШІ). Про це повідомив у Берліні в понеділок, 18 листопада, офіційний представник міністерства оборони ФРН, не вказуючи подробиць.

Про це пише DW.

Зазначається, що кількома годинами раніше газета Bild написала про постачання Україні 4000 ударних дронів німецької компанії Helsing. За її даними, виробник програмного забезпечення з Мюнхена, що спеціалізується на використанні ШІ в оборонному секторі, уклав у вересні відповідний контракт із міністерством оборони України.

За даними газети, ЗСУ з грудня будуть щомісяця отримувати кілька сотень високотехнологічних ударних дронів Helsing великої дальності.

Як пише Bild, безпілотники Helsing — це не звичайні дрони-камікадзе, які наводяться людиною. Йдеться про високотехнологічні літальні апарати під управлінням штучного інтелекту. Неофіційно їх називають “мінітаурусами”.

Дрони Helsing значною мірою невразливі для GPS-глушників та інших засобів радіоелектронної боротьби. Як пише видання, вони можуть тримати курс навіть за несприятливих погодних умов або в районах бомбардувань, досягаючи мети за умови порушеного радіозв'язку. Про це Bild розповів експерт у галузі озброєнь.

“Тим самим їхня результативність значно вища, ніж у звичайних ударних дронів”, — сказав співрозмовник.

Крім того, як пише Bild, безпілотники Helsing володіють великою дальністю польоту, що “вчетверо перевищує можливості звичайних дронів-камікадзе, які перебувають на озброєнні ЗСУ”.

“Маючи дальність і точність, що вражають, вони зроблять революцію на полі бою”, — йдеться у статті.

Повідомляється, що кілька “мінітаурусів” наразі проходять “доопрацювання в реальних умовах експлуатації” на сході України. А з грудня Київ отримуватиме щомісяця кілька сотень таких безпілотників, пише газета.

Крім того, Bild цитує слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, що ЗСУ зможуть використовувати нові безпілотники проти “найважливіших російських військових цілей”, включно з командними пунктами та об'єктами матеріально-технічного забезпечення. Пісторіус також нагадав про нові масовані російські удари по Україні і заявив, що “дуже радий, що поставки ударних дронів на основі ШІ починаються саме зараз”.

За даними Bild, проєкт фінансується урядом ФРН. У червні Борис Пісторіус повідомив про передачу Україні, яка обороняється від повномасштабної військової агресії РФ, тисяч бойових дронів, водночас не навівши жодних деталей, відзначають журналісти.