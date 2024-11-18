Франція виступає за послаблення обмежень для України на удари далекобійними ракетами вглиб території Росії і дозвіл на використання ракет SCALP/Storm Shadow залишається "одним із варіантів".

Про це заявив міністр із європейських справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням ради міністрів ЄС, коментуючи імовірний дозвіл США на використання ракет ATACMS для ударів по РФ.

Він не підтвердив і не заперечив надання Україні дозволу застосовувати ракети SCALP для ударів углиб території Росії.

"Ви чули президента Макрона 25 травня в Моріцбурзі, де ми відкрито заявили, що це варіант, який ми розглянемо, якщо вони дозволять завдавати ударів по цілях, звідки Росія наразі здійснює агресію на українській території, тож нічого нового з цього боку", — сказав він.

Напередодні Суспільне, цитуючи Le Figaro, повідомляло про дозвіл на застосування SCALP/Storm Shadow. У новині французького видання йшлось про те, що Британія і Франція ще раніше підтримували удари по Росії, чекаючи на "зелене світло" від США, а не про окреме рішення після дозволу бити ATACMS.

Згодом публікацію змінили і Le Figaro зазначило, Франція та Британія раніше дали дозвіл Україні бити вглиб російської території своїми ракетами Scalp/Storm Shadow.

Згодом видання прибрало і цю інформацію. Станом на ранок 18 листопада у новині не згадуються жодні дозволи.

"У канцеляріях уже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Емманюель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини в травні 2024 року", — йдеться у відредагованому матеріалі.

17 листопада The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".