Телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца керівнику Росії Володимиру Путіну ще раз продемонстрував, що Путін хоче продовжувати знищувати Україну.

Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила перед самітом Ради із закордонних справ ЄС у понеділок, 18 листопада.

За словами Бербок, 1000 днів війни в Україні — це 1000 днів найстрашнішого болю, 1000 днів найстрашнішого терору “прямо на нашому порозі”.

“На місці людей в Україні можемо бути ми. Звичайні сім'ї, звичайні люди, які просто хочуть вранці піти на роботу, відвести своїх дітей в школу і садок, звичайні люди, які зараз змушені боятися за своє життя протягом 1000 днів, — наголосила Бербок. — І всім, хто свідомо заплющує очі чи, хто слухає Путіна, цей телефонний дзвінок ще раз це показав, що Путін хоче продовжувати знищувати Україну, а отже, і наш європейський мир і свободу”.

І саме тому, за словами Бербок, зараз країнам ЄС важливо знайти в собі сили, щоб разом стати на захист європейського миру і свободи в Європі.

“Саме тому зараз надходять кошти G7… Саме тому ми як Європейський Союз збільшуємо власну гуманітарну допомогу, передусім енергетичну зимову допомогу. Особливо з боку Німеччини. Саме тому ми надаємо ще більш і більш інтенсивну підтримку для захисту миру в Україні, перш за все в плані протиповітряної оборони”, — сказала Бербок.

Глава МЗС ФРН додала, що саме тому рішення з боку США (про дозвіл бити вглиб РФ ракетами ATACMS — ред.), є не переосмисленням, а підсиленням того, що вже було надано іншими партнерами.

“Я хотіла би підкреслити, що це не переосмислення, а підсилення того, що вже було надано іншими партнерами. Це дуже важливо в даний момент… Важливо, щоб захист миру і захист України починався не тільки над Україною, але щоб право на самооборону означало, що нам не потрібно чекати і спостерігати. Не треба чекати, поки ракета влучить у дитячу лікарню, школу чи навіть у звичайний житловий будинок, а можна захистити себе, знищивши цей військовий терор вже зараз”, — сказала Бербок.

За словами міністерки, результати виборів у Сполучених Штатах Америки потребують обговорення, тому що мир в Європі також захищений тим, що союзники тримаються разом на трансатлантичному рівні.

“Тепер це означає, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності. Ми готові до цього, саме тому ми посилили європейську складову в НАТО, саме тому ми інвестуємо у співпрацю між ЄС і НАТО і саме тому ми так чітко говоримо у відповідь на гасло "Америка понад усе" — “Об'єднана Європа”, — наголосила Бербок.

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

Видання The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції дозволив Україні застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS по об'єктах на території Росії. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії, пише NYT.

За даними Axios, близько трьох днів тому США поінформували Україну про рішення президента США Джо Байдена дозволити використання далекобійної зброї для ударів по території РФ. При цьому, за даними джерел, бити дозволили лише по Курській області.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.

Що відомо про телефонну розмову Шольца та Путіна

Раніше в інтервʼю ZDF Шольц казав, що зараз настав момент для дискусій про те, як можна прискорити завершення війни в Україні, і закликав усі сторони активізувати зусилля для досягнення миру в Україні.

1 жовтня німецьке видання Die Zeit, посилаючись на співрозмовників з німецьких урядових кіл повідомляло, що Шольц напередодні саміту "Групи двадцяти" (G20), який відбудеться з 18 по 19 листопада у Бразилії має наміри поговорити телефоном з Путіним.

15 листопада Шольц та Путін провели телефонну розмову. Шольц під час розмови з російським лідером засудив загарбницьку війну Росії проти України та закликав його припинити бойові дії й вивести війська з українських територій.

Також канцлер ФРН закликав Росію бути готовою до переговорів з Україною та наголосив на "непохитній рішучості" Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що дзвінок канцлера Німеччини – це "скринька Пандори, і тепер можуть бути інші розмови та інші дзвінки".

Міністерство закордонних справ України також відреагувало на телефонну розмову канцлера Німеччини Шольца з російським лідером Путіним. У міністерстві заявили, що довгі розмови — це "ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років", і зараз вони дають йому надію на послаблення міжнародної ізоляції.