Ситуація на фронті залишається напруженою. Військо РФ, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує українські позиції. Українські захисники стримують натиск окупантів РФ. Загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Росія за добу втратила 1560 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні станом на 8.00 18 листопада.

За уточненою інформацією, 17 листопада військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних удари, зокрема один масований ракетно-авіаційний удар, загалом застосувавши 132 ракети, 85 авіаударів, зокрема скинувши 141 КАБ. Крім цього, здійснило понад 4700 обстрілів, з них 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження близько 1699 дронів-камікадзе.

Військо РФ завдавало авіаударів в районах населених пунктів Журавка, Кролевець, Басівка Сумської області; Козача Лопань, Циркуни, Вовчанськ, Лозова, Грушківка, Степова Новосілка, Куп’янськ Харківської області; Іванівка, Мирне, Лиман, Зарічне, Сіверськ, Закітне, Новомаркове, Торецьк, Дружба, Дачне, Улакли, Єлизаветівка, Курахове, Велика Новосілка Донецької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби російського окупаційного війська.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 38 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 ракет, 107 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку військо РФ чотири рази без успіху штурмувало позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця, при цьому активно застосовувало бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак росіян. Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів РФ неподалік Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало шість разів. Намагалося вклинитися в українську оборону поблизу Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Тернів та Чернещини.

На Сіверському напрямку українські війська відбили одну атаку росіян поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Біла Гора.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, військо РФ здійснило три атаки у бік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії росіян у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка, Пустинка та Петрівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти РФ намагалися просунутися вперед поблизу Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки.

На Времівському напрямку військо РФ здійснило вісім штурмів українських позицій в районах Трудового, Новодворівки, Рівнопілля та Роздолівки, крім того, завдало ударів штурмової та бомбардувальної авіації по населеному пункту Велика Новосілка.

На Гуляйпільському напрямку військо РФ активних дій не проводило.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку війська РФ поблизу Новоандріївки.

Чотири рази без успіху війська росіян намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація РФ продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 26 авіаударів 33 КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни з території РФ активно застосовують артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.