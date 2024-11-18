Російська армія ввечері вдарила по Сумах, безпілотники намагалися атакувати Москву, Японія запровадить нові санкції проти РФ й КНДР, а також стабілізаційні відключення по всій Україні — Суспільне зібрало головні новини ранку станом на 18 листопада.

Удар по Сумах

У ніч на 18 листопада російські військові вдарили балістичною ракетою по критичній інфраструктурі Сум. У місті зникло світло, повідомили в ОВА. Деякі лікарні міста працюють на генераторах, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

Напередодні ввечері 17 листопада війська РФ завдали ракетного удару по житловому району Сум. Станом на 23:25 того дня було відомо про 11 загиблих людей, серед них двоє дітей. Поранені 68 людей, включаючи десять дітей.

Чому це важливо: російські війська намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру напередодні зими.

Стабілізаційні відключення по всій Україні

Після масштабної атаки РФ на енергооб'єкти 17 листопада в Україні з 6:00 до 22:00 18 листопада діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго. У цей час діятимуть дві черги знеструмлень одночасно.

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада, йдеться у повідомленні.

Атака на Москву

В ніч на 18 листопада під Москвою сили протиповітряної оборони РФ збили два безпілотники, їх знищили на підльоті до міста, повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Перший безпілотник збили над містом Раменське. Московський мер стверджує, що на землі, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Без травмованих чи руйнувань.

Другий дрон сили ППО знищили у Павлово-Посадському міському окрузі. У другому випадку він не уточнював, чи були якісь пошкодження чи жертви.

Чому це важливо: час від часу мер Москви Собянін повідомляє про збиття безпілотників у Московській області або на околицях російської столиці. Тоді часто запроваджують режим "килим" для місцевих аеропортів.

Японія може запровадити нові санкції проти РФ і КНДР

Уряд Японії розглядає можливість посилення санкцій проти Росії та КНДР через розвиток їхньої співпраці, повідомив японський суспільний мовник з посиланням на джерела.

Як пише видання, в Токіо стурбовані тим, що взаємодія Москви і Пхеньяна впливає на безпеку в Європі та Азії, а також вважають, що це "порушує міжнародне право". Мовник зазначає, що Токіо має намір координувати свої дії з іншими країнами, зокрема членами G7.

Попередні санкції: Японія вже запровадила кілька обмежувальних заходів на експорт та імпорт, а також заморожування активів фізичних осіб та організацій.