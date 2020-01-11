Всесвітній день подяки. Які науково доведені переваги є у відчуття вдячності

11 січня світ відзначає найввічливіше свято. Заснування всесвітнього дня "дякую" (International Thank You Day) часто приписується ЮНЕСКО, але є думка, що його ініціатором була одна американська компанія з виготовлення листівок, яка намагалася збільшити продажі, а тому випустила спеціальну колекцію з простими словами вдячності.

Так чи інакше, з кожним роком дедалі більше країн та людей приєднується до святкування Всесвітнього дня "спасибі". Молодь бере участь у конкурсах та флешмобах, на плакатах та листівках пишуть "дякую" різними мовами, обмінюються подарунками, не забуваючи дякувати один одному. Тож, 11 січня став певним днем подяки, і ми не можемо залишитися осторонь.

Так чи інакше, навіть коли наші справи йдуть не так добре, як хотілося б, завжди можна знайти привід або причину вимовити слова подяки.

Подяка – це почуття любові та вдячності до себе або інших. Важливо кожен день відчувати вдячність і захоплюватися життям. Роберт Еммонс, провідний науковий експерт з питань вдячності та професор Каліфорнійського Університету, у своєму есе "Велике благо" описує дві ключові переваги вдячності.

По-перше, за його словами, це є визнанням добра і того, що у світі існує багато хороших речей. І що вони часто трапляються з нами. По-друге, відчувати вдячність – це усвідомлювати, що не тільки ми, а й усі люди навколо можуть стати джерелом цього добра.

undefined "Спасибі" з'явилося у паризькому словнику-розмовнику у XVI столітті, але в побуті його почали застосовувати лише у XX ст.

Подяка не обов'язкова повинна бути спрямована на людину, яка зробила щось конкретне. Можна просто так дякувати своїм друзям, коханим, родичам, колегам по роботі, захисникам України, самому собі та життю загалом. Ця емоція створює позитивну атмосферу і чинить величезний позитивний вплив на ваше фізичне й емоційне самопочуття.

Вдячність починається з того, що ти помічаєш доброту в житті. Навколо нас існує багато речей, які змушують повірити, ніби щастя полягає у матеріальному достатку або придбанні дорогих речей. Це далеко від істини – відчуття "щастя" повністю залежить від власного відчуття навколишнього світу. Логічно припустити, що якщо ви припините дякувати на автоматі, а почнете щиро й усвідомлено відчувати вдячність, то негативних емоцій у житті стане набагато менше.

Щоб розвивати в собі цю емоцію (а її можна тренувати, як м'язи), існує кілька вправ. Пофантазуйте, яким могло бути ваше життя, якби не сталося тієї чи іншої позитивної події. Помічайте маленькі радості та записуйте їх собі в щоденник (про важливість ведення щоденника для упорядкування хаосу у своєму житті ми писали неодноразово).

undefined Психологи порівнюють слова вдячності щодо емоцій із почуттями дитини від погладжувань та поцілунку матері. Щире спасибі приносить людині теплі відчуття, радість та емоційне піднесення.

Які є науково доведені переваги вдячності

Допомагає завести нових друзів: дослідження вдячності у формуванні нових соціальних зв'язків було опубліковано в журналі "Emotion" Американської Психологічної Асоціації. Слово "дякую" не лише є проявом ввічливості, а й може допомогти завести нових друзів! І не має значення, дякуєте ви незнайомцеві, який поступився вам місцем у транспорті, або колезі по роботі, який допоміг із важким проєктом – визнання внеску інших людей точно зробить ваші стосунки теплішими.

Покращує самопочуття: дивовижно – здавалось б, така дрібниця як подяка може впливати на здоров'я загалом. Якщо вірити дослідженню 2012 року у журналі "Особистість та індивідуальні відмінності", почуття вдячності у житті робить людину уважнішою до власних потреб. Такі люди рідше скаржаться на проблеми зі здоров'ям, тому що частіше тренуються у спортзалі та регулярно проходять медичні огляди (що, ймовірно, сприяє довголіттю).

Зміцнює психологічне здоров'я: уявіть, що людина здатна відчувати обмежену кількість емоцій, а тому що більше у житті вдячності, то менше залишається місця для заздрощів, образ, розчарування і жалю. Дослідження Роберта Еммонса показують, що між відчуттям подяки й емоційним самопочуттям є прямий зв'язок: люди стають щасливішими та менш схильними до стресу чи депресивного стану.

undefined За правилами етикету, дякувати треба, дивлячись у вічі. Зоровий контакт дозволяє персоніфікувати сказані слова. Вимовляти їх потрібно обов'язково зі щирим та добрим змістом.

Посилює емпатію і знижує агресію: вдячні люди звикли бути відкритішими навіть до тих, хто поводиться менш доброзичливо. Їхня чуйність збільшується, а бажання помститися (або образити у відповідь, наприклад) зменшується. В Університеті Кентуккі провели серію досліджень на цю тему за участю понад 900 студентів. Їх поділили на дві групи – "вдячні" та "Критичні", та попросили відкрито виставляти оцінки представнику іншої групи. "Вдячна" група завищувала оцінки, навіть якщо знала, що людина з "критичної" групи налаштована до них гірше.

Поліпшує сон: ще один неочікуваний висновок досліджень, опублікованих у журналі "Прикладна психологія". Згідно зі спостереженнями, якщо перед сном приділяти 15 хвилин перелічуванню всього хорошого, що сталося за день, ви почнете спати краще і довше. Дослідники припускають: це пов'язано з тим, що людина отримує більше позитивних емоцій протягом дня, а тому стає врівноваженою. А спокій – це саме те, що необхідно організму для здорового і міцного сну.

Покращується самооцінка: наступне дослідження проводили лише серед спортсменів, але результати показали, що почуття вдячності підвищує самооцінку, що є важливим компонентом для покращення своїх спортивних результатів. Як мінімум, коли у людини все добре з самооцінкою, вона рідше озирається на інших. Порівняння спричиняє стрес, тому замість заздрості або образи через те, що хтось більше заробляє або має кращу роботу – вдячні люди вчаться цінувати досягнення інших і фокусуватися на власному житті.

Робить вас більш стресостійкими: вдячність не лише зменшує рівень стресу, а й може зіграти чималу роль у подоланні психологічної травми. Дослідження в журналі "Поведінкова психологія" показує, що ветерани війни у В'єтнамі з високим рівнем вдячності менш схильні до появи посттравматичного розладу. Усвідомлення думки, що ми повинні бути вдячні за своє життя, навіть коли все дуже складно, допомагає пережити чорну смугу.

Тепер, коли ви знаєте про плюси усвідомленої подяки – скажіть "спасибі" всім вашим близьким. І будьте уважні, щоб не пропустити що-небудь хороше, коли воно раптово з'явиться у вашому житті.

Читайте також