Білий дім розкрив подробиці зустрічі Зеленського та Байдена

Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у четвер пополудні для обговорення незмінної підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомила під час брифінгу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Зустріч відбудеться о 13:30 у конвенційному центрі, де проходять сесії НАТО, і відбудеться безпосередньо перед засіданням ради НАТО-Україна.

Це буде третя зустріч між президентами за останні тижні після їхніх попередніх зустрічей у Франції та на саміті G7 в Італії. Карін Жан-П'єр підкреслила, що ця зустріч ще раз підтвердить міцність партнерства між США та Україною.

У своєму вечірньому зверненні 9 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Сполучених Штатів для участі у саміті Північноатлантичного альянсу.

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.