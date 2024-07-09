Зеленський прибув у США для участі у саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Сполучених Штатів для участі у саміті Північноатлантичного альянсу. Також очікується, що на полях заходу він зустрінеться з американським президентом Джо Байденом.

Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні 9 липня.

“Зараз – Вашингтон. Сьогодні починається саміт НАТО. Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків. F-16. Ми боремося, щоб були. Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України – а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів”, — сказав президент.

Свою роботу у Вашингтоні президент почав зі вшанування пам’яті українців, чиї життя забрав Голодомор 1932–1933 років.

"Зараз, коли чергова російська імперія намагається знищити українців, нам важливо зберігати пам’ять про попередні спроби. Бо Україна нині боронить не лише сучасність, а й історичну справедливість", — відзначив Зеленський.

8 липня Зеленський перебував із візитом у Варшаві. Там він із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском підписав двосторонню безпекову угоду між державами. Вона уперше з-поміж уже підписаних угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.