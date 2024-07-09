Під час саміту НАТО, що відбувається упродовж 9-11 липня у Вашингтоні, всі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання, яке допоможе зробити промисловість у Європі та Північній Америці сильнішою, інноваційнішою та здатною до масштабного виробництва.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час відкриття Форуму оборонної промисловості.

"Першим елементом цього зобов’язання стане збільшення витрат на оборону. Іншим основним елементом стане те, що ми повинні витрачати краще і більше разом на оборону", — сказав генсек НАТО.

Також, як заявив Столтенберг, країни-члени НАТО ухвалять рішення, спрямовані на тіснішу співпрацю з партнерами, зокрема з Україною.

Він навів кілька прикладів, як члени НАТО співпрацюють у підписанні оборонних контрактів.

"Винищувачі F-35 виробляються в Сполучених Штатах, а також у Бельгії, Канаді, Данії, Німеччині, Греції, Італії, Фінляндії, Нідерландах, Норвегії та Великій Британії. Це те, що ми робимо разом як союзники. Літак Grippen — це шведська винахідливість, але в цьому літаку також є американські компоненти. У нас є Storm Shadow або ракети SCALP, які виявилися надзвичайно важливими в Україні. Спільними зусиллями франко-британських компаній ми показуємо, як спільно робимо речі", — підкреслив генсек НАТО.

Він також нагадав, що Альянс має Агентство НАТО з підтримки та закупівель, що допомагає союзникам збиратися разом і купувати озброєння разом.

Торік Агенція НАТО з підтримки та постачання погодила контракти на суму понад 11 мільярдів доларів на боєприпаси та засоби.

"Сьогодні Агенція НАТО з підтримки та постачання підписала нові багатонаціональні контракти на ракети Stinger на суму майже мільйон доларів. Тому ми твердо віримо, що використання сили цього Альянсу для об’єднання союзників дасть багато інших прикладів", — додав Столтенберг.

Він відзначив, що країни НАТО можуть використовувати ефект масштабу та збільшити попит на довгострокові контракти, працюючи разом.

Окрім того, генсек НАТО заявив, що цьогоріч 23 члени Альянсу почали витрачати 2% свого ВВП або більше на оборону, що додало мільярди до бюджету НАТО. Ці гроші йдуть на контракти з оборонної промисловості, і це результат колективного рішення.

"Десять років тому ми погодилися, що 2% повинні бути тим, до чого ми повинні прагнути. Формула декларації, яку ми погодили десять років тому, полягала в тому, що ми повинні прагнути до досягнення 2% ВВП на оборону. І це мало велике значення. Тепер ми змінили цю умову на те, що 2% — це мінімум", — зауважив посадовець.

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.