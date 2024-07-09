Зеленський: Росія щомісяця б’є по Харкову 3500 КАБами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія щомісяця завдає близько 3500 ударів по Харкову керованими авіабомбами (КАБ).

Про це він сказав під час спілкування із журналістом в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана

За його словами, хоча Україна має можливість використовувати системи ППО Patriot, світ досі не може собі дозволити витрачати 3500 ракет Patriot лише на захист.

"Як вони використовують ці КАБи? З літаків. Там, де літаки стоять, чи знаємо ми про ці бази? Так. Ми хочемо вдарити по них, але не можемо. Нам не дозволяють. Бо хтось окрім нас мусить сказати "так"," — зазначив Зеленський.