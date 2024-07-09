10 липня — 867 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- 10 липня у Вашингтоні триває другий день Саміту НАТО. На зустрічі очікуються рішення про зміцнення української ППО.
- Російські військові з артилерії обстріляли Кізомис на Херсонщині. Загинув чоловік, який перебував на вулиці.
- Держава планує повністю відбудувати "Охматдит". Уряд спрямував 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в лікарні.
Зеленський: Росія щомісяця б’є по Харкову 3500 КАБами
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія щомісяця завдає близько 3500 ударів по Харкову керованими авіабомбами (КАБ).
Про це він сказав під час спілкування із журналістом в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана
За його словами, хоча Україна має можливість використовувати системи ППО Patriot, світ досі не може собі дозволити витрачати 3500 ракет Patriot лише на захист.
"Як вони використовують ці КАБи? З літаків. Там, де літаки стоять, чи знаємо ми про ці бази? Так. Ми хочемо вдарити по них, але не можемо. Нам не дозволяють. Бо хтось окрім нас мусить сказати "так"," — зазначив Зеленський.
Politico: Україна на саміті НАТО попросить США зняти обмеження щодо ударів по РФ
Під час саміту НАТО у Вашингтоні Україна планує добитися від США зняття всіх обмежень щодо застосування американської зброї для ударів по території Росії.
Про це повідомив голова Офісу українського президента Андрій Єрмак, пише Politico.
Зазначається, що Україна планує зняти обмеження щодо атак по Росії системами великої дальності.
Українські чиновники хочуть, щоб адміністрація Байдена дозволила Києву використовувати армійські тактичні ракетні системи великої дальності для ударів усередині Росії, заявив Андрій Єрмак.
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.
Білий дім розкрив подробиці зустрічі Зеленського та Байдена
Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у четвер пополудні для обговорення незмінної підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.
Про це повідомила під час брифінгу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
Зустріч відбудеться о 13:30 у конвенційному центрі, де проходять сесії НАТО, і відбудеться безпосередньо перед засіданням ради НАТО-Україна.
Це буде третя зустріч між президентами за останні тижні після їхніх попередніх зустрічей у Франції та на саміті G7 в Італії. Карін Жан-П'єр підкреслила, що ця зустріч ще раз підтвердить міцність партнерства між США та Україною.
Столтенберг: війна в Україні показала серйозні прогалини в сумісності НАТО
Війна в Україні виявила значні прогалини у боєздатності та сумісності сил НАТО, які потрібно оперативно розв’язати.
Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на Форумі військової промисловості у Вашингтоні на полях саміту НАТО.
"Реальність війни в Україні продемонструвала не тільки те, що наші запаси та виробничі можливості виявилися занадто малі, але також продемонструвала величезні прогалини у сумісності наших військ. Найвідоміший приклад — це німецько-нідерландська бригада, яка мала бути готовою до спільних дій, проте у реальності стандартні боєприпаси калібру 155 мм, які мають Нідерланди, не можна використовувати в німецьких гаубицях і навпаки», — сказав генсек.
Білий дім: Україна отримає п’ять додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони
США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія нададуть Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони.
Про це йдеться у спільній заяві США, Нідерландів, Німеччини, Італії, Румунії та України, опублікованій на сайті Білого дому.
США, Німеччина, Румунія та Нідерланди нададуть по батареї Patriot. Також Нідерланди нададуть компоненти до Patriot. Окрім того, Італія подарує Україні систему SAMP-T.
Чехія викликала російського посла через атаку на Охматдит
Чехія викликала російського посла до Міністерства закордонних справ після вчорашнього обстрілу дитячої лікарні Охматдит у Києві.
Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на платформі Х.
Ян Ліпавський висловив рішучий протест проти дій Росії.
"Я вирішив викликати російського посла. Вбивці, які нападають на дітей у лікарнях, — це покидьки людства. Йому доручено передати послання в Москві", — відзначив дипломат.