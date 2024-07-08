9 липня — 866 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Швейцарія запровадила санкції проти 69 фізичних і 86 юридичних осіб з РФ.
- Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Внаслідок атаки РФ на цій локації 2 осіб загинуло, 32 поранених. 8 дітей госпіталізовано з травмами.
- ДБР повідомило про підозру колишньому співвласнику ПриватБанку Геннадію Боголюбову.
- 9 липня у Вашингтоні розпочинається Саміт НАТО. Крім того, на захід запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.
- Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає, зокрема, снаряди до танків LEOPARD та систем Patriot.
"Укроборонпром" відкрив своє перше представництво за кордоном — у США
Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" 9 липня відкрило своє перше закордонне представництво. Офіс розміщений у США, у Вашингтоні.
Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та сам концерн.
Представництво у Штатах працюватиме за трьома ключовими напрямками:
- взаємодія з бізнесом та експертними організаціями;
- співпраця з державними органами, та оборонними організаціями;
- підтримка проєктів підприємств "Укроборонпрому" в США та країнах-партнерах.
Як зазначили в Мінстратегпромі, основна задача команди в США — посилення співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки у галузі оборонної промисловості.
Зокрема, шукатимуть інвестиції та потенційних військово-технічних партнерів у США, розглядатимуть новітні технології й інноваційні розробки тощо.
"Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами, яка сприяє трансферу технологій, розвитку спільних проєктів і залученню інвестицій. Це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо", — сказав гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.
Пошуково-рятувальні роботи у будинку в Шевченківському районі Києва завершились
Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006-го року народження, повідомили в ДСНС. На місці тривають аварійні роботи, додали там.
"Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 33 особи, серед них 4 дитини, 121 – постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано", – підсумували в ДСНС.
Ще одна країна готова прийняти пацієнтів "Охматдиту" — Шмигаль
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо засудив російську атаку по Україні 8 липня. Він висловив готовність прийняти на лікування онкохворих дітей з "Охматдиту", що постраждав від удару РФ.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після телефонної розмови з Фіцо.
"Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями. Вдячні за цю підтримку. Дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя", — написав глава українського уряду.
У Херсоні пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Армія РФ атакувала село Біленьке Запорізької області: є поранений
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, росіяни завдали удару по обʼєкту соціальної інфраструктури. Пошкоджені житлові та виробничі будівлі. Поранення отримала одна людина.
Україна планує великий обмін жінок-військовополонених — Лубінець
Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець 9 липня анонсував великий обмін, яким повернуть жінок-військовополонених.
Про таке передає кореспондентка Суспільного з пресконференції "Повернути означає врятувати", присвяченій другій річниці Лубінця на посаді.
"Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні", — говорив омбудсмен.
Він сказав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну. Це важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.
Зеленський прибув у США для участі у саміті НАТО
Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Сполучених Штатів для участі у саміті Північноатлантичного альянсу. Також очікується, що на полях заходу він зустрінеться з американським президентом Джо Байденом. Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні 9 липня.
Росія утримує у полоні понад 14 тисяч цивільних громадян
Росіяни примусово утримують понад 14 тисяч цивільних українців, яких ще складніше повернути додому, ніж дітей або військових.
Як розповіла кореспондентка Суспільного, про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець 9 липня під час пресконференції "Повернути означає врятувати", присвяченій другій річниці омбудсмена на посаді.
Цивільні, за словами Лубінця, — найбільш складна категорія для повернення.
"В це число включені громадяни України, яких Росія затримувала від з 2014 року. На території Республіки Крим, на території Донецької та Луганської області й від початку повномасштабного вторгнення на території всіх територій України, які перебували або перебувають під окупацією", — сказав він.
Лубінець також зауважив, що більш як 2000 громадян України віком 65+ перебувають у полоні.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Російські військові обстріляли місто Торецьк на Донеччині — загинула людина
9 липня російські військові обстріляли місто Торецьк у Донецькій області. Внаслідок цього загинув чоловік. Про це телефоном Суспільне Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"О 12:40 на населений пункт скинули керовану авіаційну бомбу "КАБ-250". Внаслідок обстрілу отримав травми, несумісні з життям, чоловік 62 років", — розповіла речниця обласної прокуратури.
Анастасія Мєдвєдєва зазначила, що за вказаним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.
"Це не просто військовий злочин. Це поза межами людяності" — директор "Охматдиту" виступив в Радбезі ООН
Директор "Охматдиту" Володимир Жовнір виступив на Радбезі ООН, скликаному на вимогу України через ракетну атаку по Києву 8 липня. Публікуємо повний виступ.
"Шановні члени Ради безпеки ООН, дякую за можливість поговорити із вами сьогодні. Мене звуть Володимир Жовнір. Я є доктором і директором "Охматдиту" з січня 2021 року. "Охматдит" означає "Центр матері і дитини", і це найбільший український медичний центр у цій сфері. Лікарня лікує дітей з раком, захворюваннями крові з усієї країни. Кожного року близько 80 тисяч дітей отримують лікування і близько 20 тисяч з них отримують надзвичайну негайну допомогу. Ми проводимо близько 13 тисяч операцій щороку. Також лікарня надає лікування для пацієнтів з інших країн.
Учора о 9.52 пролунала повітряна тривога. Лікарня зупинила роботу і почала евакуювати пацієнтів в укриття. Це досить складний процес, особливо для дітей, які перебувають в реанімації. І за два з половиною роки війни Росії проти України наш персонал зробив усе для того, щоб під час кожної атаки ми могли зберігати життя та мінімізувати смерті. На цей час учора понад 600 пацієнтів і майже така сама кількість працівників лікарні перебували у лікарні. Діти були на крапельницях, на діалізі, у реанімаціях. На додаток до цього, на момент атаки проводилися три складні операції. В операційних і те, що відбулося, поставило під загрозу життя цих людей.
О 10:42 ми почули потужний вибух. Земля затряслася і стіни затремтіли. Діти та дорослі почали кричати, плакати від страху. І їм було боляче, це було пекло. Ми вийшли у двір і побачили, що російська ракета вдарила у відділення реанімаційної терапії та хронічної інтоксикації. Частина будівлі була повністю зруйнована. Перекриття обвалилися. І ми чули як люди кричали, просили про допомогу, і ці крики доносилися з-під завалів. У результаті атаки понад 300 людей були поранені, серед яких 8 дітей.
Двоє дорослих загинули, один із них був працівником нашої лікарні, це була молода лікарка. Ми евакуювали пацієнтів, які покладаються на системи підтримки життя, ми евакуювали понад 600 пацієнтів, понад 100 із них було переведено до інших лікарень. І евакуація продовжується. Наш персонал також був доставлений до лікарень, щоб надавати медичну підтримку цим дітям. Відділ травматології та відділ токсикології були повністю зруйновані. Також було знищено лабораторію.
В цілому 24 відділення зазнали шкоди, включно з 10 хірургічним відділеннями, 10 онкологічними відділеннями, 3 реанімаційних, 10 операційних, радіологічний відділ, пренатальний відділ та відділ радіаційної терапії. Ми призупинили надання медичних послуг у відділі токсикології та невідкладної допомоги. Підрозділи хірургії та травми також на паузі. Ми продовжуємо евакуацію та оцінку шкоди завданої атакою російської федерації на дитячу лікарню.
Ця атака матиме довгострокові наслідки, у пацієнтів не буде належної допомоги і наші спеціалізовані послуги з високоякісним обладнанням не будуть надаватися у найближчому майбутньому. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей. Отже, ця атака завдала серйозні шкоди. І ще довго ми відчуватимемо її наслідки. І люди, які там перебували, відчуватимуть наслідки ще довгий час.
На підсумок хочу зазначити, що у нас лікувалися діти від раку та інших складних захворювань. І це не просто воєнний злочин нападати на такий об'єкт і на таких людей, це поза межами людяності. Наші лікарі та наші працівники намагалися рятувати життя цих дітей до останнього моменту під атаками та після того, як все було уражено, навіть не зважаючи на сирени. Дякую за увагу".
Радбез ООН на вимогу України зібрався на засідання через масовану атаку РФ та удар по "Охматдиту"
У Радбезі ООН розпочалося надзвичайне засідання, яке скликала Україна після того, як російські війська 8 липня влучили по дитячій лікарні "Охматдит" та ще одному медзакладу у Києві. Суспільне транслює засідання наживо з перекладом українською. Україна закликає позбавити Москву місця члена Радбезу ООН, повідомив раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці в соцмережі X.
У лікарні Кривого Рогу перебуває дев'ятеро поранених внаслідок ракетної атаки
В одному з медзакладів Кривого Рогу лікують дев'ятьох поранених внаслідок ракетної атаки 8 липня.
Про це Суспільному повідомила генеральна директорка лікарні Олена.
Нині в стаціонарі перебуває дев'ятеро пацієнтів, троє з них — у тяжкому стані, шестеро — у стані середньої тяжкості. Раніше в цьому закладі було восьмеро поранених через атаку. Ще один звернувся за допомогою згодом.
На станції переливання крові Суспільному повідомили, що приймають донорську кров для поранених й поповнюють запаси.
На території "Охматдиту" повністю зруйновані дві підстанції — ДТЕК
Внаслідок атаки 8 липня на території столичного "Охматдиту" були зруйновані дві підстанції. Енергетики під'єднали лікарню до мобільних трансформаторів.
В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В ООН повідомили, що в "Охматдит" найімовірніше було пряме влучання російської ракети
За оцінками Організації Об'єднаних Націй, у понеділок, 8 липня, в дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит", найімовірніше, влучила російська ракета. Про це на пресбрифінгу в Женеві заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, передає Reuters.
"Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня постраждала від прямого влучання (російської ракети – ред.), а не отримала пошкодження від системи перехоплення", — сказала Белль.
Вона додала, що її команда, яка відвідала місце події, не змогла зробити остаточного висновку, "але ракета, схоже, була запущена РФ".
Обстріл Києва: російська ракета вбила 10-річного каратиста та його родину
Під час ракетної атаки на Київ загинув 10-річний каратист Максим Симанюк, а також його мама і сестра. Про це повідомили у Федерації карате України.
Зазначається, що на момент атаки усі троє перебували вдома. 10-річний хлопчик займався карате у столичному клубі "Чемпіон".
"Максим Симанюк. Його, маму та сестру в домі вбила російська ракета. Максимку назавжди 10 років", — йдеться у повідомленні.
Армія РФ обстріляла Кізомис на Херсонщині: є загиблий
Російські військові 9 липня 2024 року обстріляли Кізомис Херсонської області. Про це у Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
За його інформацією, армія РФ атакувала населений пункт з артилерії. Поранення, несумісні з життям, отримав чоловік, який під час обстрілу перебував на вулиці.
"Мої співчуття рідним та близьким загиблого", — написав Прокудін.
"Для терористів": російське посольство у Празі облили "кров'ю"
Російську амбасаду у столиці Чехії облили червоною рідиною, яка імітує кров. Це зробили активісти після масованої ракетної атаки росіян на Україну 8 липня.
Уряд спрямував 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в лікарні "Охматдит"
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті». Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови. Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини", – заявив голова уряду.
Він нагадав, що Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів.
"Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Надаємо відповідне доручення", – додав Шмигаль.
Музичний фестиваль Atlas United переносять через масовані атаки
Організатори Atlas United вирішили перенести подію, яка мала відбутися з 12 по 14 липня у Києві. Таке рішення прийняли через російську ракетну атаку на українські міста зранку 8 липня.
"Друзі, після вчорашніх масованих атак ми з командою та артистами прийняли рішення перенести подію на 19-21 липня. Локація незмінна — ТРЦ Blockbuster Mall. Усі квитки, придбані на попередні дати, залишаються дійсними", — йдеться у заяві організаторів.
У повідомленні також додають, що 100% від продажу квитків 9 липня буде спрямовано на збір події для придбання наземних і повітряних дронів для ЗСУ.
Крім того, оскільки внаслідок ракетної атаки на Київ 8 липня було зруйноване одне з відділень дитячої лікарні "Охматдит", то разом із благодійним фондом Good Donations організатори фестивалю продовжують збір на потреби медичного закладу. Постраждала також і клініка медичного партнера Atlas United ADONIS.
Путін пообіцяв Моді повернути всіх індійців, яких Росія відправила на війну проти України
Росія вирішила звільнити всіх індійців, які працюють в російській армії, після того, як прем'єр-міністр Нарендра Моді порушив це питання з Владіміром Путіним під час його візиту в Москву, повідомили джерела телеканалу NDTV.
Щонайменше двоє індійців загинули, воюючи у війні Росії проти України, в той час як десятки людей, що застрягли в зоні бойових дій, стверджують, що їх обманом змусили взяти участь у бойових діях.
Прем'єр-міністр Моді, який перебуває в Москві з дводенним візитом, підняв це питання на приватній вечері, влаштованій Путіним вчора ввечері. Росія погодилася звільнити всіх індійців, які служили в її армії, і сприяти їх поверненню додому.
Крім того, Моді опублікував фото з Путіним.
Президент України Володимир Зеленський назвав це "величезним розчаруванням".
"Це величезне розчарування і нищівний удар по мирним зусиллям, бачити, як лідер найбільшої демократії в світі обіймає найкривавішого злочинця в світі в Москві в такий день".
Посольство Великої Британії в Україні приспустило прапори у День жалоби в Києві
"Британський прапор приспущений сьогодні перед посольством у Києві, оскільки в Україні День національної жалоби в пам'ять про жертв вчорашніх жорстоких ракетних обстрілів з боку Росії. Ми будемо пам'ятати про них. Це зло має бути переможене", – написав у соцмережі Х посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.
ДСНС опублікувало поради, як діяти якщо опинилися під завалами разом з дитиною
"Через нашого сусіда – країни-терориста, ніхто не може почуватися у повній безпеці, проте у наших силах підготуватися до різних ситуацій, аби мати змогу допомогти собі та рідним", – зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Норвегія передасть Україні запчастини для гелікоптерів Sea King
Україна отримає від Норвегії запчастини для вертольотів Sea King. Ці деталі допоможуть підтримати експлуатацію та технічне обслуговування цих бортів, які Німеччина передала ще у січні. Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано сайті уряду Норвегії.
"Як співголова коаліції Maritime Capability Coalition, Норвегія вважає успіхом, щоб Україна була здатна розбудувати свою береговий охорону та збільшити свої морські можливості якомога швидше. Норвегія передає запасні частини для Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, переданих Україні Німеччиною", – заявив норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
Гелікоптери Sea King перебували на озброєнні Норвегії з 1973 до 2023 року, а ніні їх замінили вертольоти SAR Queen. Самі ж Sea King досягли максимальної кількості годин нальоту, і тому їх не можна передавати.
СБУ та ГУР вдарили безпілотниками по військовому аеродрому Ахтюбінськ в Росії
Про це Суспільному повідомили поінформовані джерела у правоохоронних органах.
"Завдяки спільній операції СБУ та ГУР "бавовна" розквітла на військовому аеродромі Ахтюбінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у волгоградській області. Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтюбінськ, російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК Панцир та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили. Це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір при ураженні важливих військових об'єктів", – розповіли джерела.
Співрозмовник додав, що СБУ разом із ГУР та іншими Силами оборони "продовжить забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об‘єктах, які працюють на війну проти України".
Польща пропонує допомогу дітям, потерпілим від удару по "Охматдиту"
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що його країна готова прийняти українських дітей, потерпілих від атак 8 липня, або ж надати пораненим допомогу на місці в Україні.
Про це він говорив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.
"Стосовно київських дітей — якщо буде потрібна допомога і Польща тут може стати в пригоді, дайте знати", — сказав польський глава уряду.
Він говорив із міністрами, які організували присутність польських лікарів, що допомагали зокрема в Харкові.
Уряд Польщі може організувати акції безпосередньої медичної допомоги від волонтерів: оперування дітей на місці в Києві або прийняття хворих чи поранених у Польщі.
У Дніпрі затримали чоловіків, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ
Служба безпеки та Національна поліція затримали шахраїв, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих військовослужбовців ЗСУ. За матеріалами справи, зловмисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судово-медичну експертизу до Дніпра.
Для вчинення злочину фігуранти залучили працівника обласного бюро судмедекспертизи. Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу.
Серед награбованих предметів: платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу. Через ці гаджети зловмисники входили до банківських додатків і переводили гроші на власні рахунки.
У такий спосіб фігуранти також оформлювали онлайн-кредити, а потім обготівковували їх у найближчих банкоматах.
Швейцарія розширила санкції проти Росії
Швейцарія розширила санкції проти Росії, включивши додаткові заходи, нещодавно ухвалені Європейським союзом проти Москви. Про це повідомляє Міністерство економіки Швейцарії.
Міністерство економіки Швейцарії заявило про запровадження санкцій в рамках своєї юрисдикції щодо 69 фізичних і 86 юридичних осіб. Обмеження спрямовані проти "бізнесменів, пропагандистів, військовослужбовців і судових працівників, осіб, відповідальних за депортацію українських дітей і співробітників Федеральної Служби безпеки Росії (ФСБ)".
Під санкції потрапили компанії, що працюють в оборонній промисловості Росії, а також фірми фінансового і торгового секторів, що беруть участь в обході санкцій. Це означає, що понад 2200 фізичних та юридичних осіб наразі перебувають у санкційних списках, йдеться у повідомленні Мінекономікі Швейцарії.
У Києві на Сирці рятувальники дістали тіло ще однієї людини
Про це повідомляє ДСНС.
"Кількість загиблих у багатоквартирному будинку Шевченківського району зросла до 12 осіб", – йдеться у повідомленні.
"Укренерго" продовжило застосування двох черг відключення
"9 липня змінено обсяг застосованих обмежень споживання. Застосування двох черг відключення продовжено до 16:00. Обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватись", – повідомили в НЕК "Укренерго".
Відомо вже про 31 загиблу людину в Києві через ракетну атаку військ РФ 8 липня
"Інформація про потерпілих станом на 12:15. Загинула 31 особа. Постраждало 117 осіб", – повідомили у КМВА.
Україна підписала фінансову угоду з ЄС на 5,27 мільярда євро
Міністерка економіки України Юлія Свириденко 9 липня підписала фінансову угоду з Євросоюзом. Документ регулює отримання грантів на 5,27 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.
Грантову підтримку за цією угодою залучатимуть протягом наступних 4 років. За словами Свириденко, ця допомога сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки.
"Це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility. Ми вдячні ЄС за допомогу у відновленні України та створення нових інвестиційних можливостей у довгостроковій перспективі", — сказала міністерка.
СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101
Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети Х-101.
Окрім того, слідчі СБУ виявили:
- уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;
- уламок блоку постановки завад ракети Х-101;
- середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);
- обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;
- уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона), фото яких ми офіційно публікували вчора.
Слідчо-оперативна група СБУ працює на місці трагедії з перших хвилин і робить усе можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ. Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.
Тіло ще однієї жінки дістали з-під завалів на Сирці у Києві
"Тіло ще однієї жінки тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці. Вже 11 загиблих в цьому будинку", – повідомив мер Віталій Кличко.
У Шевченківському районі Києва з-під завалів багатоповерхівки вилучили тіла ще двох жінок
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"З-під уламків будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще двох жінок. Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває", – написав Кличко у Telegram.
Завідувач відділення "Охматдит": Хірурги, які проводили операцію, своїми тілами закрили дитину
Про це Суспільному розповів завідувач відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії "Охматдит" Валерій Бовкун.
"У нас під час цього вибуху вибило всі вікна, всі двері. Завдяки тому, що пацієнти спускались в укриття, то пацієнти і їх батьки не постраждали. Є співробітники, які в момент вибуху перевіряли відділення, щоб не залишились пацієнти. Деякі співробітники отримали поранення, ну і співробітники, які були під час операції (були поранені-ред.). Хірурги, які проводили операцію, своїми тілами закрили дитину, яка була на операції. Дитина не постраждала. Операція почалася ще до повітряної тривоги, відповідно вони не могли перерватися цей час".
Він додав, що у цьому відділенні перебувало 40 людей персоналу на момент вибуху.
"Більшість була вже в укритті в той момент. Ми спустились в укриття і в момент, коли я телефоном давав вказівки співробітникам, що зробити, буквально секунд за 20-30 вийшов з відділення, коли вже все закінчили, вже збирався сам спускатися. Якраз в той час був вибух. І на тому місці, де я був, впало скло".
За словами лікаря, наразі "корпус повністю недієздатний, а відділення – не працює: "У відділенні точно ми не можемо приймати пацієнтів. Ні вікон, ні дверей немає, частково пошкоджена апаратура, тому надавати допомогу не можемо. Плюс операційна так само зруйнована".
Аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдит" в Києві завершені
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Внаслідок атаки РФ на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей", – повідомив Клименко.
Орбан надіслав голові Євроради листа, у якому розповів про власне бачення миру між Україною та РФ
Росія розглядає китайсько-бразильську пропозицію щодо завершення війни в Україні. Про це йдеться в листі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до очільника Євроради Шарля Мішеля. Документ датований 5 липня та відправлений з Азербайджану, куди Орбан вирушив після зустрічі з Путіним.
Копія листа опинилася в розпорядженні Суспільного.
У документі також зазначається, що росіяни готові розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка не слугуватиме прихованій передислокації та реорганізації українських військ.
"Росія готова розглядати свою участь у мирних переговорах лише там, де присутні обидві сторони, що беруть участь у війні. Це збігається з висловленою мені позицією президента Зеленського, згідно з якою наступні мирні переговори мають включати російську сторону", — пише Орбан.
Крім цього, у листі йдеться, що "інтерпретація президентом Росії нинішньої ситуації на фронті суттєво відрізняється від інтерпретації президента Зеленського: на думку росіян, час грає не на боці України, а на боці російських військ".
За словами Путіна, щомісяця Україна втрачає 40-50 тисяч військових. Кількість російських втрат очільник Кремля не назвав.
У листі угорський прем'єр також наголосив, що "якщо ми не зможемо зупинити цей процес, то в наступні два місяці ми станемо свідками більш драматичних втрат і військових подій на фронті, ніж будь-коли раніше".
Ліквідація наслідків атаки в Охматдиті: поліція перевіряє можливе отруєння води для волонтерів
Правоохоронці перевіряють інформацію від волонтерів, які розбирали завали в Охматдиті, щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків обстрілу в Києві.
Інформацію про отруєння поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. За вказаним фактом проводиться перевірка. Водночас правоохоронці зазначили, що наразі до медичних працівників не надходило звернень від громадян чи поліцейських щодо можливого отруєння водою.
Раніше керівниця волонтерського об'єднання "Help in Mukachevo" Катерина Терехова опублікувала допис у соцмережі Facebook про те, що в Києві невідомі принесли начебто отруєну питну воду тим, хто допомагав розбирати завали після ракетного обстрілу лікарні Охматдит.
Терехова повідомила, що отруїлася сама, її колеги і поліцейські. Волонтерка показала пляшку, де могла бути отруєна вода. Вона зазначила, що етикетка цієї пляшки схожа на оригінальний продукт, який продається в мережі гіпермаркетів, але відрізняється логотипом. За її словами, біля Охматдиту виявили цілу упаковку води з підробленими етикетками.
З "Охматдит" були переведені в інші медичні заклади 94 дитини
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, бригадами швидкої допомоги з лікарні Охматдит були переведені в інші медичні заклади 94 дитини. З них 8 - постраждалих.
Крім того, у стаціонарах комунальних медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають 57 людей (всі дорослі). 5 із них – у важкому стані.
ДБР повідомило про підозру колишньому співвласнику ПриватБанку Геннадію Боголюбову
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
За версією слідства, Боголюбов виїхав у Польщу, використавши для цього чужий паспорт. Українського прикордонника, який перевіряв купе Боголюбова, затримали. Обом повідомили про підозру у незаконному переправленні інших людей через дежкордон. Також затримали начальника інспекторів прикордонної служби "Ягодин".
Пресслужба олігарха заперечує, що він порушував закон.
Премєр-міністр Нідерландів заявив, що Росія "не повинна виграти цю війну"
Про це новий глава уряду Нідерландів Дік Схооф написав у соцмережі Х після атаки Росії на дитячу лікарню "Охматдит" в Києві.
"Це чітко показує, чому ми продовжуємо підтримувати Україну: заради безпеки українців і заради безпеки Європи, а отже, і нашої країни. Росія не повинна виграти цю війну", – зазначив Схооф.
Від російських атак по Україні 8 липня загинули 38 людей, рятувальні роботи тривають — Зеленський
Станом на зараз відомо про 38 загиблих унаслідок російських ударів по Україні 8 липня. Серед них — четверо дітей, повідомив президент Володимир Зеленський.
190 людей отримали поранення. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовані в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі. Усіх пацієнтів з дитячої лікарні "Охматдиту" у Києві перевели в інші медичні заклади.
На деяких місцях влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч.
Через посилення спеки 9 липня застосовуватимуть до чотирьох черг відключень світла — Укренерго
Сьогодні, 9 липня, обленерго застосовують обмеження споживання електрики протягом всієї доби. До 14:00 застосовують дві черги графіків погодинних відключень, далі, з посиленням спеки, планують застосовувати три-чотири черги, повідомили в Укренерго. Тривалість відключень та яку чергу відключати — визначають обленерго у кожному регіоні.
З початком робочого тижня та підвищенням температури споживання значно зросло: максимальне споживання електрики в понеділок, 8 липня, на 10% перевищувало аналогічний показник неділі, 7 липня.
Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови здійснюють імпорт електроенергії загальним обсягом 29 238 МВт/год, з максимальною потужністю 1539 МВт.
Експорт не відбувається та не передбачається.
На ранок 9 липня залишаються знеструмленими 504 населені пункти. Зокрема, через негоду знеструмленні споживачі у Донецькій області, через бойові дії — нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
З технічних причин через вплив спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі та наслідки бойових дій у прифронтових регіонах знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській, Донецький, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській областях.
В Укренерго закликали за можливості обмежити використання кондиціонерів та не вмикати потужні електроприлади одночасно, коли повертається світло.
У попередньому комюніке саміту НАТО шлях України до вступу в блок названо "незворотним" — CNN
У проєкті тексту спільного комюніке Північноатлантичного альянсу шлях України до вступу в блок названо "незворотним".
Про це CNN повідомили три поінформовані співрозмовники.
Питання про те, наскільки міцні гарантії слід надати Україні щодо її членства в НАТО, стало ключовим предметом обговорень між 32 країнами-членами Альянсу напередодні саміту, який стартує сьогодні, 9 липня.
Один із них, офіційний представник США, сказав, що Білий дім підтримує використання цього слова в кінцевому комюніке за результатами саміту Альянсу, якщо в документі також буде підтверджено, що робота України над демократичними реформами продовжиться.
Зазначається, що проєкт документа ще може змінитися, але наявність подібного формулювання стане важливим сигналом для Києва та Москви.
У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці удару РФ 8 липня
У Кривому Розі ввечері 8 липня завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару РФ.
Про це 9 липня у своєму Telegram-каналі повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
Загалом відомо про 10 загиблих внаслідок атаки. Ще 47 — поранені.
За даними голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, станом на ранок 9 липня, у лікарнях міста досі перебувають 29 поранених. Серед них один — дуже тяжкий, сім — тяжкі, 18 — середньої тяжкості. У двох пацієнтів стан задовільний. Усім пораненим надають всю необхідну допомогу.
У Міноборони РФ заявили про збиття 38 дронів
У Міноборони РФ заявили, що вночі 9 липня над територією п'ятьох регіонів нібито було збито 38 безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.
"Черговими засобами ППО знищено та перехоплено 3 БПЛА над територією Бєлгородської області, 7 БПЛА над територією Курської області, 2 БПЛА над територією Воронезької області, 21 БПЛА над територією БПЛА над територією Ростовської області та 5 БПЛА над територією Астраханської області", — розповіли у Міноборони РФ.
Співпраця у сфері космічної розвідки: Міноборони підписало меморандум з фінською ICEYE
Міноборони України підписало меморандум з фінським виробником мікросупутників ICEYE для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки.
Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.
Зазначається, що ця угода спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України.
Генштаб назвав добові втрати армії РФ на війні в Україні: 1220 солдатів та 7 танків
Станом на ранок 9 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 553 410 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1220 військових.
З техніки російські окупанти втратили:
- танків ‒ 8178 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,
- артилерійських систем – 15015 (+49) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 880 (+0) од,
- літаків — 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11922 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2389 (+36),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2516 (+13)
Дані уточнюються.
Кількість загиблих в Києві зросла
Станом на ранок 6:30 рятувальники продовжують працювати на трьох локаціях у Києві. Вночі у Шевченківському районі столиці рятувальники з-під завалі знайшли тіло маленького хлопчика.
"Тому станом на зараз кількість загиблих складає 27 чоловік, кількість травмованих більше 100 осіб", — повідомив Суспільному речник ДСНС у м. Києві Павло Петров.
"Патріоти за Європу": партії Ле Пен та Орбана об'єдналися у Європарламенті
Лідер французького ультраправого "Національного об’єднання" Джордан Барделла очолить нову праву групу в Європейському парламенті "Патріоти за Європу", яку ініціював угорський премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це повідомляє французька газета Le Figaro.
За інформацією видання, це третій за величиною блок у Європарламенті, який включає 80 депутатів. Це обʼєднання включає євродепутатів з 12 країн, які представляють ультраправі партії від своїх держав. Серед них і французи з "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен, угорська права націонал-консервативна партія "Фідес" Віктора Орбана, австрійська ультраправа "Партія свободи", нідерландська ультраправа Партія за свободу Герта, грецький "Голос розуму", іспанська права партія Vox, бельгійський "Фламандський інтерес" та інші. Її учасники зустрілися в Брюсселі за для формалізації статуту цієї групи.
Байден: США з союзниками впровадять нові заходи для зміцнення системи ППО України
Президент США Джо Байден анонсував нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України після російських ударів по Україні 8 липня, які забрали життя щонайменше 37 людей. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.
"Ракетні удари Росії, в результаті яких загинули десятки українських мирних жителів, а найбільша дитяча лікарня Києва отримала пошкодження і постраждала, є жахливим нагадуванням про жорсткість Росії. Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну",— йдеться у заяві.
Байден сказав, що на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО у Вашингтоні має намір знову заявити про непохитну підтримку України зі сторони США.
Він заявив, що Штати із союзниками оголосять "про нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України", щоб допомогти захистити українські міста та громадянське населення від російських ударів.
У Росії через атаку дронів горить підстанція та трансформатори
У Ростовській області Росії через атаку десятків безпілотників загорілися трансформатори та електропідстанція. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
За словами чиновника, близько другої години ночі в області розпочалася масована атака ударних безпілотників. Протиповітряної оборони нібито знищила "кілька десятків цілей у різних районах регіону".
"Внаслідок повітряної атаки в Родіоново-Несвітайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок", — написав губернатор у Telegram.
Також у Ростові-на-Дону на місці падіння уламків дрона "сталося загорання сухої рослинності". Пожежу ліквідували.
У Бєлгороді заявили про ракетний обстріл: є загиблі та поранені
У російському Бєлгороді в результаті ракетного удару загинула одна людина і ще два отримали поранення. В обстрілі звинуватили Україну. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
У своєму Telegram він розповів, що одного з поранених шпиталізували, а другому надали медичну допомогу на місці.
"За попередньою інформацією, в місті Бєлгороді вибиті вікна в трьох приватних будинках і в 12 квартирах восьми багатоквартирних будинків, осколками посічені два автомобілі. Також пошкоджені три господарчі суб'єкти та два соціальних об'єкти",— пише губернатор.
Крім того, за його словами, уламками ракет пошкоджений дах будинку та автомобіль у селищі Майський поблизу Бєлгорода.
США надали Польщі $2 млрд на закупівлю зброї
США виділити Польщі кредит у розмірі $2 млрд для закупівлі американських озброєнь, включаючи винищувачі F-35, зенітно-ракетні комплекси Patriot і танки Abrams. Про це йдеться у письмовій заяві керівника пресслужби Держдепартаменту Меттью Міллера.
Це вже друга угода з Польщею про надання прямого кредиту у розмірі 2 мільярди доларів "у рамках фінансової допомоги іншим країнам на військові потреби", йдеться у документі. У ньому наголошується, що Польща "реалізує велику програму модернізації у військовій сфері, що включає закупівлі літаків F-35, ракетних систем Patriot, основних танків Abrams".
Міллер наголосив, що витрати Польщі на оборону зараз становлять 4% від її ВВП, що є найвищим показником серед членів НАТО.
Посолка США в НАТО анонсувала Patriots для України
Під час Саміту НАТО у Вашингтоні на Україну чекають позитивні новини щодо протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot. Про це заявила посолка США при НАТО Джуліанна Сміт, передає Голос Америки.
"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", — сказала Сміт.
Вона зазначила, що у Вашингтоні "буде великий тиждень". І закликала стежити за "конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку".
Також посолка заявила про фінансові зобовʼязання й "Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо".
Вона також зазначила, що під час саміту для України підготують "міст до членства".
"Що це означає? Це означає, що альянс оголосить про те, що він візьме на себе роль координатора допомоги, яка надходить в Україну, а також навчання українських сил, яке ми всі зараз проводимо", — сказала посолка.
Китай і Білорусь розпочали спільні навчання біля кордону з Польщею
Китайські та білоруські війська 8 липня почали спільні військові навчання біля білоруського Бреста, за п'ять кілометрів від кордону з Польщею. Маневри під кодовою назвою "Атакуючий сокіл" триватимуть до 19 липня. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.
За інформацією моніторингового каналу "Білоруський гаюн”, перший літак з військовослужбовцями Китаю приземлився в Білорусі на аеродромі "Барановичі" 6 липня.
У оборонному відомстві пишуть, що ці спільні навчання Мінська та Пекіна є "антитерористичними", де військові обох країн "відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод і ведення бойових дій у міських умовах". Командир сил спеціального призначення Збройних сил РБ генерал-майор Вадим Денисенко сказав, що китайці та білоруси будуть навчатися не окремими підрозділами, а усі разом.
Перед цим у Міноборони Білорусі заявили про так званий ріст групування НАТО біля кордону країни, "що призводить до зростання напруженості в регіоні".
Обстріли 8 липня не змінили рішення США щодо ударів України по території РФ американською зброєю
Сполучені Штати Америки не змінили свого рішення щодо дозволу Україні стріляти по території РФ пропри масовані російські обстріли українських міст 8 липня. Про це стало відомо під час брифінгу радника Білого дому з нацбезпеки Джона Кірбі 8 липня.
Журналістка запитала чиновника, чи змінилася позиція Білого Дому після масованої атаки Росії по Україні 8 липня, аби дозволити завдавати ударів по російських аеродромах.
"Чи зміниться позиція? Ніяких змін немає. Наш президент кілька тижнів тому дав настанови Україні використовувати надану зброю лише на кілька кілометрів через кордон", — сказав Кірбі.
Вибухи в Дніпрі
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.