"Це не просто військовий злочин. Це поза межами людяності" — директор "Охматдиту" виступив в Радбезі ООН

Директор "Охматдиту" Володимир Жовнір виступив на Радбезі ООН, скликаному на вимогу України через ракетну атаку по Києву 8 липня. Публікуємо повний виступ.

"Шановні члени Ради безпеки ООН, дякую за можливість поговорити із вами сьогодні. Мене звуть Володимир Жовнір. Я є доктором і директором "Охматдиту" з січня 2021 року. "Охматдит" означає "Центр матері і дитини", і це найбільший український медичний центр у цій сфері. Лікарня лікує дітей з раком, захворюваннями крові з усієї країни. Кожного року близько 80 тисяч дітей отримують лікування і близько 20 тисяч з них отримують надзвичайну негайну допомогу. Ми проводимо близько 13 тисяч операцій щороку. Також лікарня надає лікування для пацієнтів з інших країн.

Учора о 9.52 пролунала повітряна тривога. Лікарня зупинила роботу і почала евакуювати пацієнтів в укриття. Це досить складний процес, особливо для дітей, які перебувають в реанімації. І за два з половиною роки війни Росії проти України наш персонал зробив усе для того, щоб під час кожної атаки ми могли зберігати життя та мінімізувати смерті. На цей час учора понад 600 пацієнтів і майже така сама кількість працівників лікарні перебували у лікарні. Діти були на крапельницях, на діалізі, у реанімаціях. На додаток до цього, на момент атаки проводилися три складні операції. В операційних і те, що відбулося, поставило під загрозу життя цих людей.

О 10:42 ми почули потужний вибух. Земля затряслася і стіни затремтіли. Діти та дорослі почали кричати, плакати від страху. І їм було боляче, це було пекло. Ми вийшли у двір і побачили, що російська ракета вдарила у відділення реанімаційної терапії та хронічної інтоксикації. Частина будівлі була повністю зруйнована. Перекриття обвалилися. І ми чули як люди кричали, просили про допомогу, і ці крики доносилися з-під завалів. У результаті атаки понад 300 людей були поранені, серед яких 8 дітей.

Двоє дорослих загинули, один із них був працівником нашої лікарні, це була молода лікарка. Ми евакуювали пацієнтів, які покладаються на системи підтримки життя, ми евакуювали понад 600 пацієнтів, понад 100 із них було переведено до інших лікарень. І евакуація продовжується. Наш персонал також був доставлений до лікарень, щоб надавати медичну підтримку цим дітям. Відділ травматології та відділ токсикології були повністю зруйновані. Також було знищено лабораторію.

В цілому 24 відділення зазнали шкоди, включно з 10 хірургічним відділеннями, 10 онкологічними відділеннями, 3 реанімаційних, 10 операційних, радіологічний відділ, пренатальний відділ та відділ радіаційної терапії. Ми призупинили надання медичних послуг у відділі токсикології та невідкладної допомоги. Підрозділи хірургії та травми також на паузі. Ми продовжуємо евакуацію та оцінку шкоди завданої атакою російської федерації на дитячу лікарню.

Ця атака матиме довгострокові наслідки, у пацієнтів не буде належної допомоги і наші спеціалізовані послуги з високоякісним обладнанням не будуть надаватися у найближчому майбутньому. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей. Отже, ця атака завдала серйозні шкоди. І ще довго ми відчуватимемо її наслідки. І люди, які там перебували, відчуватимуть наслідки ще довгий час.

На підсумок хочу зазначити, що у нас лікувалися діти від раку та інших складних захворювань. І це не просто воєнний злочин нападати на такий об'єкт і на таких людей, це поза межами людяності. Наші лікарі та наші працівники намагалися рятувати життя цих дітей до останнього моменту під атаками та після того, як все було уражено, навіть не зважаючи на сирени. Дякую за увагу".