Саміт НАТО у Вашингтоні. Текстовий онлайн

"Позиція США давно зрозуміла, що США бачить місце України в НАТО" — Деніел Сайзек

Суспільне поспілкувалося з офіційним представником Держдепартаменту США Деніелем Сайзеком. Він розповів, чого очікувати від фінальної декларації Альянсу, яку оприлюднять 11 липня, про додаткові ППО для України та візит Орбана в Росію.

Деніел Сайзек, офіційний представник Держдепартаменту США на саміті НАТО у Вашингтоні, 9 липня 2024. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Про комюніке саміту

Президент Байден і його команда ще працюють над декларацією саміту. Я сам не бачив саму декларацію, тому що це не остання версія, але є низка важливих питань, на які будуть відповіді у декларації. Саме формулювання про членство України в НАТО – дуже важлива частина декларації. Також буде інформація про те, як важливо надалі провести реформи в Україні.

Позиція США давно зрозуміла. США бачить місце України в НАТО і тут, на саміті, в цьому році є ідея, що потрібно побудувати "міст для України" в НАТО. Це не лише риторика, але це також означає конкретні кроки в період співпраці НАТО з Україною. Підтримка, військова підготовка для ЗСУ, додаткові системи ППО. І в четвер ми дізнаємось, що буде в декларації.

Про очікування від саміту для України і координаційний центр в Німеччині

Ми вже знаємо основні рамки, що буде додаткова допомога Україні на саміті. Будуть оголошення про додаткові системи ППО. І буде інформація про новий центр в Німеччині по координації допомоги для України. Це важливий крок.

Вже відомо, що президент Байден зібрав групу з понад 50 країн, щоб зробити координацію підтримки. А цей центр буде ще одним кроком вперед, щоб покращити цю роботу і це хороший знак. Досі координація, яка стосується НАТО як групи, була більше неформальною, навіть спонтанною. І сенс нового центру — робити це більш формально. Щоб ця робота продовжувалася більш ефективно і достатньо швидко, щоб надавати Україні те озброєння, яке дуже потрібне.

Про 40 мільярдів для України — чи збільшуватиметься сума?

У мене нема офіційної інформації з цього приводу, це поки невідомо. Можу сказати, що ми бачимо і в США, і в Європі готовність підтримувати Україну. Я сам вважаю, що буде додаткова фінансова допомога наступного року. Важко говорити про суму. Але варто зауважити, що США надали Україні допомоги сумою 82 млрд доларів, а європейці разом надали навіть більше. І, думаю, можна очікувати ще більше допомоги. Бо і американці, і європейці розуміють, що попри те, що це хоробрі українці захищають свою країну, вони роблять це і за допомоги Заходу. Вони воюють, вони дуже сміливі люди, в США дуже поважають це. Але їм потрібна допомога, щоб захистити свою країну.

Про атаку на Київ

Це була ще одна жахлива атака проти України. Американці висловлюють щирі співчуття українському народу. На жаль, це не вперше. Ми бачили дуже багато подібних атак. Це було цілеспрямовано. ніхто не може сперечатися, що це було випадково. Тому що це безсоромні люди, які сидять в Кремлі і які ведуть цю війну. Я б сказав, що питання додаткових систем ППО вже було дуже актуальною темою цього саміту. Але це стане ще більш актуальним після того, що трапилося. Думаю, що можна чекати позитивних кроків у цьому напрямі на саміті.

Про візит Орбана до Путіна

Два роки тому, коли Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну, російська влада очікувала розколу НАТО. Якби був член НАТО, який би не хотів підтримувати мир і Україну, ми всі бачили, що відбувається з Угорщиною. Добре, що угорський лідер приїхав і до України. Я думаю, це багато говорить про президента України, що він погодився з ним зустрітися. Але про візит в Росію – США вважають це помилкою. Особливо поки Угорщина головує в ЄС. Це був неправильний час. Ми не знаємо точно, що обговорювали Путін і Орбан.