Саміт НАТО у Вашингтоні. Текстовий онлайн

9 липня у Вашингтоні розпочинається 75-ювілейний Саміт НАТО. Окрім 32 членів Альянсу, на заході будуть представники 35 країн-партнерів, зокрема й Україна. Серед ключових тем саміту — захист Альянсу на тлі російської агресії в Україні, колективна оборона, військова присутність на східному фланзі НАТО та ядерне стримування.
Володимир Зеленський напередодні саміту заявив, що він має стати "платформою Patriot" для України, а також очікуються нові безпекові угоди та "потужні кроки від США". Водночас бажаного запрошення на вступ до Альянсу Україна на цьому саміті не отримає.
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Білий дім: Україна отримає п’ять додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони
США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія нададуть Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони.
Про це йдеться у спільній заяві США, Нідерландів, Німеччини, Італії, Румунії та України, опублікованій на сайті Білого дому.
США, Німеччина, Румунія та Нідерланди нададуть по батареї Patriot. Також Нідерланди нададуть компоненти до Patriot. Окрім того, Італія подарує Україні систему SAMP-T.
"Ми прагнемо надати Україні додаткові можливості протиповітряної оборони, оскільки вона захищається від тривалої агресії Росії, зокрема навмисні напади Росії на українські міста та цивільну та критичну інфраструктуру", — йдеться й заяві.
Зазначається, що п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових.
Крім того, найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard.
На Саміті очікуються зобов’язання щодо подальшої розбудови бойової авіації України — джерело
На Саміті очікуються зобов’язання союзників щодо подальшої підтримки розбудови бойової авіації України, зокрема передання та застосування літаків F16. Водночас, чи зможе використовувати їх для ударів по території Росії поки невідомо.
Про це Суспільному повідомило поінформоване джерело.
Важливим кроком стане закріплення незворотності шляху України до членства в НАТО, що має стати відповіддю тим, хто намагається перетворити євроатлантичну інтеграцію на предмет торгу з Росією. Для зближення України з Альянсом під час Ради Україна-НАТО зокрема буде запропонований місток до членства, нова структура для координації допомоги, розбудова центру НАТО-Україна для тренування та освіти у Польщі, визначено подальші кроки у досягненні взаємосумісності.
Окремі рішення очікуються щодо посилення ППО. Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт вже анонсувала нові Patriot для України: "Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями".
"Позиція США давно зрозуміла, що США бачить місце України в НАТО" — Деніел Сайзек
Суспільне поспілкувалося з офіційним представником Держдепартаменту США Деніелем Сайзеком. Він розповів, чого очікувати від фінальної декларації Альянсу, яку оприлюднять 11 липня, про додаткові ППО для України та візит Орбана в Росію.
Про комюніке саміту
Президент Байден і його команда ще працюють над декларацією саміту. Я сам не бачив саму декларацію, тому що це не остання версія, але є низка важливих питань, на які будуть відповіді у декларації. Саме формулювання про членство України в НАТО – дуже важлива частина декларації. Також буде інформація про те, як важливо надалі провести реформи в Україні.
Позиція США давно зрозуміла. США бачить місце України в НАТО і тут, на саміті, в цьому році є ідея, що потрібно побудувати "міст для України" в НАТО. Це не лише риторика, але це також означає конкретні кроки в період співпраці НАТО з Україною. Підтримка, військова підготовка для ЗСУ, додаткові системи ППО. І в четвер ми дізнаємось, що буде в декларації.
Про очікування від саміту для України і координаційний центр в Німеччині
Ми вже знаємо основні рамки, що буде додаткова допомога Україні на саміті. Будуть оголошення про додаткові системи ППО. І буде інформація про новий центр в Німеччині по координації допомоги для України. Це важливий крок.
Вже відомо, що президент Байден зібрав групу з понад 50 країн, щоб зробити координацію підтримки. А цей центр буде ще одним кроком вперед, щоб покращити цю роботу і це хороший знак. Досі координація, яка стосується НАТО як групи, була більше неформальною, навіть спонтанною. І сенс нового центру — робити це більш формально. Щоб ця робота продовжувалася більш ефективно і достатньо швидко, щоб надавати Україні те озброєння, яке дуже потрібне.
Про 40 мільярдівАгентство Reuters напередодні саміту писало, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив країни Альянсу зберегти військову допомогу Україні на тому самому рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що становитиме близько 40 мільярдів євро на рік. Лідери країн НАТО мають підписати цю угоду у Вашингтоні. для України — чи збільшуватиметься сума?
У мене нема офіційної інформації з цього приводу, це поки невідомо. Можу сказати, що ми бачимо і в США, і в Європі готовність підтримувати Україну. Я сам вважаю, що буде додаткова фінансова допомога наступного року. Важко говорити про суму. Але варто зауважити, що США надали Україні допомоги сумою 82 млрд доларів, а європейці разом надали навіть більше. І, думаю, можна очікувати ще більше допомоги. Бо і американці, і європейці розуміють, що попри те, що це хоробрі українці захищають свою країну, вони роблять це і за допомоги Заходу. Вони воюють, вони дуже сміливі люди, в США дуже поважають це. Але їм потрібна допомога, щоб захистити свою країну.
Про атаку на Київ
Це була ще одна жахлива атака проти України. Американці висловлюють щирі співчуття українському народу. На жаль, це не вперше. Ми бачили дуже багато подібних атак. Це було цілеспрямовано. ніхто не може сперечатися, що це було випадково. Тому що це безсоромні люди, які сидять в Кремлі і які ведуть цю війну. Я б сказав, що питання додаткових систем ППО вже було дуже актуальною темою цього саміту. Але це стане ще більш актуальним після того, що трапилося. Думаю, що можна чекати позитивних кроків у цьому напрямі на саміті.
Про візит Орбана до Путіна
Два роки тому, коли Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну, російська влада очікувала розколу НАТО. Якби був член НАТО, який би не хотів підтримувати мир і Україну, ми всі бачили, що відбувається з Угорщиною. Добре, що угорський лідер приїхав і до України. Я думаю, це багато говорить про президента України, що він погодився з ним зустрітися. Але про візит в Росію – США вважають це помилкою. Особливо поки Угорщина головує в ЄС. Це був неправильний час. Ми не знаємо точно, що обговорювали Путін і Орбан.
Перспективи вступу України до НАТО
Заявку на вступ в НАТО за пришвидшеною процедурою Україна подала ще 30 вересня 2022-го. За рік, на саміті Альянсу у Вільнюсі, країна отримала замість запрошення безпекові гарантії.
Незадовго до зустрічі НАТО у Вашингтоні "Голос Америки" з посиланням на американського високопосадовця писав, що на цьому саміті обговорять "конкретні шляхи" для прискорення можливого членства України. Про те, що саміт 2024-го сфокусується на "дорожній карті" вступу України до НАТО, казав і держсекретар США Ентоні Блінкен. Але президент Зеленський заявив, у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу.
"Щодо запрошення України в НАТО, думаю, суттєвих зрушень у формулюваннях не буде. Скоріш за все підсумкова декларація буде містити прийняті раніше положення: Україна стане членом Альянсу, але часових рамок цього не визначать", — сказав Владислав Фарапонов, голова "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна".
Джон Гербст також вважає, що великих кроків в бік членства України в НАТО на цьому саміті не зроблять: "Говорили, саміт може стати "мостом" до вступу України в НАТО. Це метафора. Можуть бути відносно невеликі кроки, наприклад, відкриття офісу Альянсу в Києві".
Напередодні Вашингтонського саміту генсекретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна приєднається до Альянсу протягом 10 років.
Чого Україна очікує від саміту
Напередодні саміту президент Зеленський розповів, що зустріч лідерів країн стане для України "платформою Patriot". Про те, що під час заходу оголосять про зміцнення української ППО писала і низка світових ЗМІ, зокрема, про те, що США "поквапляться з постачанням ракет-перехоплювачів" та що Україна має отримати додаткові ЗРК Patriot чи аналогічні системи.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також наголошував, що головною темою саміту стануть постачання зброї для України та тренування її військових.
Ще в червні стало відомо, що в Німеччині мають розмістити штаб НАТО з координації допомоги Україні. Йдеться про контроль постачання озброєнь, навчання солдат ЗСУ і ремонт військової техніки. Остаточне рішення щодо цього штабу мають ухвалити саме під час Вашингтонського саміту.
Зеленський прибув у Вашингтон — боротимется за ППО та додаткові F-16
Президент України Володимир Зеленський 9 липня прибув до Сполучених Штатів для участі у триденному саміті Північноатлантичного альянсу. Він наголосив, що "битиметься" за більшу кількість ППО для України, за більшу кількість літаків F-16, за додаткові гарантії безпеки — зброю й фінанси, політичну підтримку, — а також "за необхідні рішучі дії Америки та Європи".
Свій робочий візит президент разом з першою леді Оленою Зеленською почали зі вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.