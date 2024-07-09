Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" 9 липня відкрило своє перше закордонне представництво. Офіс розміщений у США, у Вашингтоні.
Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та сам концерн.
Представництво у Штатах працюватиме за трьома ключовими напрямками:
- взаємодія з бізнесом та експертними організаціями;
- співпраця з державними органами, та оборонними організаціями;
- підтримка проєктів підприємств "Укроборонпрому" в США та країнах-партнерах.
Як зазначили в Мінстратегпромі, основна задача команди в США — посилення співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки у галузі оборонної промисловості.
Зокрема, шукатимуть інвестиції та потенційних військово-технічних партнерів у США, розглядатимуть новітні технології й інноваційні розробки тощо.
"Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами, яка сприяє трансферу технологій, розвитку спільних проєктів і залученню інвестицій. Це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо", — сказав гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.
Міжнародна співпраця "Укроборонпрому"
9 лютого 2023 року повідомлялось, що держконцерн "Укроборонпром" та одна з країн Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120-мм. Також було укладено контракт з Міністерством оборони на постачання цих засобів ураження Збройним силам України.
14 березня "Укроборонпром" розпочав виробляти осколково-фугасні 125-мм снаряди для танкової гармати спільно з однією з країн НАТО.
У квітні одне з підприємств держконцерну "Укроборонпром" та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125-мм.
У червні 2024 року "Укроборонпром" уклав декілька угод з французькою оборонною компанією Thales.
Також в Україні розпочав роботу перший цех світового оборонного гіганта Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки. Підприємство створили спільно з "Укроборонпромом".