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"Укроборонпром" відкрив своє перше представництво за кордоном — у США
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"Укроборонпром" відкрив своє перше представництво за кордоном — у США

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Відкриття представництва "Укроборонпрому" в США
Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Давід Ломджарія (ліворуч), міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін (посередині) та гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін (праворуч) відкривають представництво у Вашингтоні, США, 9 липня 2024 року. Дмитро Мельник/Голос Америки/Мінстратегпром

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" 9 липня відкрило своє перше закордонне представництво. Офіс розміщений у США, у Вашингтоні.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та сам концерн.

Представництво у Штатах працюватиме за трьома ключовими напрямками:

  • взаємодія з бізнесом та експертними організаціями;
  • співпраця з державними органами, та оборонними організаціями;
  • підтримка проєктів підприємств "Укроборонпрому" в США та країнах-партнерах.

Як зазначили в Мінстратегпромі, основна задача команди в США — посилення співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки у галузі оборонної промисловості.

Зокрема, шукатимуть інвестиції та потенційних військово-технічних партнерів у США, розглядатимуть новітні технології й інноваційні розробки тощо.

"Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами, яка сприяє трансферу технологій, розвитку спільних проєктів і залученню інвестицій. Це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо", — сказав гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Міжнародна співпраця "Укроборонпрому"

9 лютого 2023 року повідомлялось, що держконцерн "Укроборонпром" та одна з країн Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120-мм. Також було укладено контракт з Міністерством оборони на постачання цих засобів ураження Збройним силам України.

14 березня "Укроборонпром" розпочав виробляти осколково-фугасні 125-мм снаряди для танкової гармати спільно з однією з країн НАТО.

У квітні одне з підприємств держконцерну "Укроборонпром" та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125-мм.

У червні 2024 року "Укроборонпром" уклав декілька угод з французькою оборонною компанією Thales.

Також в Україні розпочав роботу перший цех світового оборонного гіганта Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки. Підприємство створили спільно з "Укроборонпромом".

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