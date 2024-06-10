Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Україні запустили перший цех Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки
ЗброяНІМЕЧЧИНАУКРОБОРОНПРОМВторгнення Росії в УкраїнуУКРАЇНАЗброя і технологіїЕкономіка

В Україні запустили перший цех Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Камишін, Армін Паппергер та Дмитро Кліменков
На фото: міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер та заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. Укроборонпром

В Україні розпочав роботу перший цех світового оборонного гіганта Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки. Підприємство створили спільно з Укроборонпромом.

Про це повідомили у пресслужбі акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Зазначається, що головне призначення цеху – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Планується, що це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.

"Для нас дуже важливо надати Україні ефективну та надійну підтримку. Коли справа доходить до постачання запасних частин, нашим пріоритетом є забезпечення максимальної доступності та швидке поповнення запасів. Для досягнення цієї мети ми використовуємо наявні канали оригінальних виробників, обробляємо матеріал самостійно та з партнерами. Ми також відновлюємо оригінальні ланцюжки постачання та інтегруємо місцеве виробництво в Україні", – каже Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall AG.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, відкриття першого спільного сервісного центру з Rheinmetall в Україні є важливим для зміцнення українського оборонного потенціалу.

Це дасть змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність Збройних сил.

Відомо, що 18 жовтня 2023 року в Україні було зареєстровано німецько-українське ТОВ "RHEINMETALL UDI" (RHEINMETALL UKRAINIAN DEFENSE INDUSTRY LLC).

4 грудня 2023 року стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

17 лютого 2024-го Rheinmetall повідомила, що відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Війна, ЗСУ, Донецька область
Сили безпілотних систем ЗСУ отримали командувача, у Брюсселі відбудеться засідання "Рамштайн", 839 день війни. Онлайн Оновлюється
Вадим Сухаревський — очільник Сил безпілотних систем ЗСУ
Призначили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ
Горить "Адмірал Левченко" на півночі Росії — Плетенчук
У Баренцовому морі загорівся російський корабель "Адмірал Левченко" — речник ВМС ЗСУ
Загинув лідер батальйону ОУН Микола Коханівський
На війні загинув очільник батальйону "ОУН" Микола Коханівський

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Шмигаль і Оллонгрен
Шмигаль зустрівся із главою Міноборони Нідерландів Оллонгрен й обговорив з нею спільне виробництво зброї
ТСК з фортифікацій дослідить використання ПДФО військового на виробництво закупівлю БпЛА
ТСК з фортифікацій і дронів дослідить використання ПДФО військового на виробництво і закупівлю БпЛА — нардеп
Польща
На польському збройовому заводі стався вибух. Одна людина загинула
Міноборони
Міноборони напряму укладатиме контракти зі світовими виробниками зброї
На початок