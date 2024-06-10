В Україні запустили перший цех Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки

В Україні розпочав роботу перший цех світового оборонного гіганта Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки. Підприємство створили спільно з Укроборонпромом.

Про це повідомили у пресслужбі акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Зазначається, що головне призначення цеху – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Планується, що це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.

"Для нас дуже важливо надати Україні ефективну та надійну підтримку. Коли справа доходить до постачання запасних частин, нашим пріоритетом є забезпечення максимальної доступності та швидке поповнення запасів. Для досягнення цієї мети ми використовуємо наявні канали оригінальних виробників, обробляємо матеріал самостійно та з партнерами. Ми також відновлюємо оригінальні ланцюжки постачання та інтегруємо місцеве виробництво в Україні", – каже Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall AG.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, відкриття першого спільного сервісного центру з Rheinmetall в Україні є важливим для зміцнення українського оборонного потенціалу.

Це дасть змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність Збройних сил.

Відомо, що 18 жовтня 2023 року в Україні було зареєстровано німецько-українське ТОВ "RHEINMETALL UDI" (RHEINMETALL UKRAINIAN DEFENSE INDUSTRY LLC).

4 грудня 2023 року стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

17 лютого 2024-го Rheinmetall повідомила, що відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.