“Укроборонпром” і американська компанія Amentum Services планують створити спільне підприємство. Йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва.

Про це повідомили в “Укроборонпромі”.

“Акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість” підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з Amentum Services, Inc (США) – однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень”, — зазначається у повідомленні.

Раніше представники американської компанії відвідали підприємства “Укроборонпрому”, оцінили їх наявні можливості, технічну базу та потенціал.

Повідомляється, що українські зброярі чекають від нових партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які стануть в пригоді під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США.

Від АТ "Українська оборонна промисловість" Меморандум підписав Генеральний директор Герман Сметанін, від Amentum Services, Inc – президент з виконавчих операцій підрозділу критичних місій Джо Данавей. Під час підписання Меморандуму також були присутні міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Раніше, 10 червня, у рамках спільного підприємства з Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва німецької бронетехніки в Україні.