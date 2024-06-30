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Гендиректор "Укроборонпрому" про Rheinmetall: "Перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України"
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Гендиректор "Укроборонпрому" про Rheinmetall: "Перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України"

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Гендиректор "Укроборонпрому" про Rheinmetall: перші німецькі бойові машини відновлюються
Герман Сметанін. Фейсбук Г.Сметаніна

В Україні вже відновлюють перші німецькі бойові машини у межах спільного підприємства з німецьким концерном Rheinmetall.

Про це генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін розповів в інтерв’ю АрміяInform.

“На сьогодні з усіх наших іноземних партнерів саме з Rheinmetall ми найбільше просунулися. За стислий час ми пройшли шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей. Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України”, — сказав Сметанін.

Говорячи про подальші плани щодо співпраці з Rheinmetall, Сметанін розповів, що у планах — подальший розвиток і поглиблення взаємодії. У короткостроковій перспективі — перейти до ремонту артилерійських систем, а також великий проєкт — виготовлення на майданчику спільного підприємства новітніх німецьких БМП Lynx. Це багатоцільова броньована гусенична платформа, яка має великий потенціал та буде вкрай корисною для наших Сил оборони, пояснив посадовець.

За словами, керівника "Укроборонпрому", такий швидкий стрибок від відновлення техніки до її виробництва свідчить про високий потенціал партнерства з німецькими зброярами і про довіру до рівня професіоналізму української оборонки.

“Я дуже вдячний партнерам з Rheinmetall за конструктивний діалог і вважаю, що ця співпраця має стати прикладом для інших іноземних оборонних компаній. Під час Німецько-Українського форуму оборонних індустрій DFNC1: German Edition, який відбувся 13 червня в Берліні, я особисто запросив інших німецьких зброярів до партнерства”, — сказав Сметанін.

За його словами, українські фахівці довели міжнародним партнерам, що здатні виконувати роботи високої складності.

“Іноземці мають власні сучасні технології, які значно відрізняються від звичних для нас. Проте українські професіонали набули великого досвіду ремонту бронетехніки після пошкоджень у боях, яких не було з часів Другої світової війни. Тому їх освоєння не стало проблемою”, — сказав директор Укроборонпрому.

Раніше стало відомо, що в Україні розпочав роботу перший цех світового оборонного гіганта Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки. Підприємство створили спільно з Укроборонпромом.

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