Сполучені Штати бачать місце України в НАТО. Президент Джо Байден і його команда ще працюють над декларацією саміту Альянсу у Вашингтоні.

Про це в інтерв’ю Суспільному у Вашингтоні розповів офіційний представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек.

Що відомо про підготовку підсумкового комюніке саміту НАТО

“Є низка важливих питань, на які будуть відповіді у декларації. Саме формулювання про членство України в НАТО — це дуже важлива частина цієї декларації”, — сказав Сайзек.

Він додав, що також буде інформація, як важливо надалі провести реформи в Україні.

“Позиція США давно зрозуміла, що США бачить місце України в НАТО — і тут, на саміті в цьому році, є ідея, що потрібно побудувати “міст для України” в НАТО”, — сказав представник Держдепу.

Він відзначив, що це не лише риторика, але це також означає конкретні кроки в період співпраці НАТО з Україною.

“Підтримка, військові підготовка для ЗСУ, додаткові системи ППО. І в четвер ми дізнаємось, що буде в декларації”, — додав Сайзек.

Сайзек наголосив, що деталі комюніке поки невідомі, все залежить від президента США та його команди. За його словами, на цей момент, вони інтенсивно працюють над цими питаннями, і Байден веде інтенсивні ромзови і дискусії з іншими лідерами країн НАТО.

“Ми вже знаємо основні рамки, що буде додаткова допомога Україні на саміті. Будуть оголошення про додаткові системи ППО. І буде інформація про новий центр в Німеччині по координації допомоги для України. Це важливий крок”, — сказав представник Держдепу.

Він додав, що вже відомо, що президент Байден зібрав групу з понад 50 країн, щоб зробити координацію підтримки. А цей центр, за словами Сайзека, буде ще одним кроком вперед, щоб покращити цю роботу і це хороший знак.

Про штаб НАТО в Німеччині для координації допомоги Україні

“До цих пір координація, яка стосується НАТО як групи — це було більше неформально, навіть спонтанно. І сенс цього нового центру — це робити це більш формально. Щоб ця робота продовжувалася більш ефективно і достатньо швидко, щоб надавати Україні те озброєння, яке дуже потрібне”, — пояснив Сайзек.

Про допомогу Україні

“Ми бачимо і в США, і в Європі готовність підтримувати Україну. Я сам вважаю, що буде додаткова фінансова допомога наступного року. Важко говорити про суму. Але варто зауважити, що США надали Україні допомоги сумою 82 млрд доларів, а європейці разом надали навіть більше”, — сказав Сайзек.

Він додав, що думає, можна очікувати ще більше допомоги.

Про атаку на Київ 8 липня

“Це було ще одна жахлива атака проти України. Американці висловлюють щирі співчуття українському народу. На жаль, це не вперше. Ми бачили дуже багато подібних атак. Це було цілеспрямовано. ніхто не може сперечатися, що це було випадково. Тому що це безсоромні люди, які сидять в Кремлі і які ведуть цю війну”, — сказав представник Держдепу.

За його словами, питання додаткових систем ППО вже було дуже актуальною темою цього саміту. Але це стане ще більш актуальним після того, що трапилося.

“Думаю, що можна чекати позитивних кроків у цьому напрямі на саміті”, — додав Сайзек.

Про візит Орбана до Путіна

Два роки тому, коли Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну, російська влада очікувала розколу НАТО, наголосив представник Держдепу.

"Якби був член НАТО, який би не хотів підтримувати мир і Україну, ми всі бачили, що відбувається з Угорщиною. Добре, що угорський лідер приїхав і до України. Я думаю, це багато говорить про президента України, що він погодився з ним зустрітися. Але про візит в Росію – США вважають це помилкою. Особливо поки Угорщина головує в ЄС. Це був неправильний час. Ми не знаємо точно, що обговорювали Путін і Орбан", — сказав Сайзек.

9 липня у Вашингтоні розпочинається 75-ювілейний Саміт НАТО. Окрім 32 членів Альянсу, на заході будуть представники 35 країн-партнерів, зокрема й Україна. Серед ключових тем саміту — захист Альянсу на тлі російської агресії в Україні, колективна оборона, військова присутність на східному фланзі НАТО та ядерне стримування.

Володимир Зеленський напередодні саміту заявив, що він має стати "платформою Patriot" для України, а також очікуються нові безпекові угоди та "потужні кроки від США". Водночас бажаного запрошення на вступ до Альянсу Україна на цьому саміті не отримає.

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Сполучених Штатів для участі у саміті Північноатлантичного альянсу. Також очікується, що на полях заходу він зустрінеться з американським президентом Джо Байденом.