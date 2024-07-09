Прем'єр Індії в Москві закликав до діалогу на війні. Зеленський відреагував

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час свого візиту до Росії виступив із прямим закликом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом. Президент України Зеленський відповів, що розчарований бачити обійми Моді і Путіна після російського обстрілу 8 липня.

Моді говорив про перемовини під час неформальної зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним, цитує індійська медіакомпанія NDTV.

"Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія — це шлях вперед", — сказав Моді.

На думку політика, неможливо знайти рішення на полі бою між Україною та Росією.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на візит Моді написав у соцмережі Х: "Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день".

Візит прем'єра Індії до Путіна та теми бесід

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді 8 липня прибув з офіційним візитом до Москви. Він збирався обговорити з Володимиром Путіним серед іншого механізм швидких грошових переказів між країнами.

Як пише NDTV, у результаті зустрічі Путіна та Моді Росія вирішила звільнити всіх індійських громадян, які працюють в російській армії, та посприяти поверненню їх додому. Як стверджують джерела агенції, індійський прем'єр порушив це питання на приватній вечері з Путіним 8 липня.

Щонайменше двоє індійців загинули, воюючи в армії РФ проти України. Десятки індійців заявляли, що їх обманом змусили взяти участь у бойових діях.