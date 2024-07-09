"Для терористів": російське посольство у Празі облили "кров'ю"

Російську амбасаду у столиці Чехії облили червоною рідиною, яка імітує кров. Це зробили активісти після масованої ракетної атаки росіян на Україну 8 липня.

Відео та світлини акції оприлюднили у соцмережі Х (Twitter).

На кадрах видно, як двоє людей – жінка та чоловік – несуть до посольства Росії у Празі два відра з червоною рідиною. Вони підійшли до амбасади та вилили їх на стенд та таблицю біля входу.

"Доставили кетчуп терористам", — йдеться у публікації.

Після того, як чоловік та жінка це зробили, до них підійшли правоохоронці.

Масована атака по Україні 8 липня

Вранці 8 липня Росія масовано атакувала Україну, спрямувавши понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня "Охматдит". Загалом – близько сотні об'єктів.

У Києві унаслідок атаки станом на 13:00 9 липня відомо про 32 загиблих. Ще 117 постраждало. У Кривому Розі загинуло 10 людей, близько пів сотні — поранено.